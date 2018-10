Se esperará auditoría sobre Refinería del Pacífico para discrepancia con PDVSA

Quito -

Aún no existe una decisión en firme de que la Refinería del Pacífico se construya en otro lugar que no sea El Aromo, dijo este jueves el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Explicó que PDVSA ha solicitado un arbitraje para resolver discrepancias tanto sobre la Refinería y Río Napo por inversiones conjuntas que se hicieron en el Gobierno anterior. En este sentido, dijo, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el monto que se debe reembolsar a la petrolera venezolana.

Sin embargo, adelantó que el valor pactado dependerá justamente de la evaluación que realicen las empresas designadas por el PNUD, con respecto a la Refinería del Pacífico. Explicó que si bien se invirtió $ 1.500 millones en el lugar, el valor que correspondía puede haber sido distinto. Cuando se conozca la cifra precisa se podrán sentar a negociar con PDVSA, comentó. La resolución del problema con Río Napo debe pasar primero por realizar un análisis ambiental del proyecto.

Ayer, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y el relator del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Arnaud Peral, dieron pormenores de la evaluación técnica e independiente que realizarán tres empresas internacionales a los cinco proyectos emblemáticos del sector petrolero del anterior régimen que deberán entregar los resultados de sus análisis en 60 y 90 días. Estos contratos tendrán para Ecuador un costo de $ 3,3 millones. (I)