Canciller José Valencia: El estatus de asilado (de Assange) continúa en vigor

El canciller José Valencia confirma que Julian Assange mantiene el estatus de asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y prefiere no referirse a la información que remitió sobre el proceso de asilo a la asambleísta Paola Vintimilla. Reitera que no se cumplió con el procedimiento para calificarla de reservada, pero tampoco dice que se esté analizando hacerla pública.

En la respuesta a la asambleísta Paola Vintimilla, usted da cuenta de dos acuerdos ministeriales en los que se le da a Julian Assange la calidad de “consejero” en las embajadas de Ecuador en Londres y Moscú. Esto coincide con el reportaje de The Guardian que señaló que había un plan para trasladarlo a Rusia. ¿Cuáles fueron las razones para estas dos consejerías?

Yo no podría entrar a analizar el contenido de esa información porque la labor de control compete a la Asamblea. No me pronunciaría sobre el contenido de esa información que usted alude. Sobre el reportaje... son fuentes periodísticas y eso igual es un ámbito que está fuera de mí evaluar.

Pero estos dos oficios existen, son documentos oficiales... ¿Usted puede confirmar su existencia?

No tengo idea cuáles son los motivos que llevaron a tomar esas decisiones..., no podría pronunciarme al respecto. Igual, son documentos que transferimos a una asambleísta conforme a la ley y no nos corresponde evaluar.

Usted, en la misma carta, responde que la información sobre el asilo fue declarada como reservada, pero también señala que no se cumplió con el procedimiento para ello. ¿Por qué mantener como reservado algo que no cumplió con el procedimiento para serlo?

Nuevamente, me limité a expresar hechos. Un hecho es que hay un procedimiento que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) para que una documentación sea declarada como reservada, no encontramos en los archivos de la Cancillería que se haya seguido ese proceso.

¿Pero no van a hacer nada al respecto... analizar si se levanta la reserva?

... No podemos entrar a tomar acciones... En derecho público, las entidades tienen que hacer solamente aquello que la ley les exige y, en este caso, lo que la ley nos dice es pasen la información, y la pasamos.

¿La Cancillería está haciendo algo para que esa información salga a la luz, se transparente?

A nosotros nos corresponde hacer a petición de alguien.

¿En qué está el asunto de Assange y el Reino Unido?

...La clave está en un contacto directo entre las autoridades inglesas y el señor Assange y sus abogados. Ellos tienen que llegar a un entendimiento. Ecuador no puede hacer otra cosa que alentar a que eso se produzca... Ecuador es el país que ofrece el asilo, no cabe una mediación, a no ser que las partes se lo pidan.

Aclare el estatus de Assange. Él es ecuatoriano. ¿Un ecuatoriano puede estar asilado en una embajada de Ecuador?

Él tiene doble nacionalidad, no ha renunciado a su nacionalidad australiana, el Ecuador le concedió asilo cuando él era australiano y la Convención sobre asilo no establece que por el hecho de adquirir otra nacionalidad esa condición termina... el estatus de asilado continúa en vigor.

Pero hay una carta de Assange en la que da por terminado el asilo...

Él había presentado esa carta, si no me equivoco el año pasado y eso digo por informaciones de prensa, no estoy refiriéndome a información que no puedo referirme... pero el Estado es quien de manera soberana otorga y retira el asilo a una persona, el otorgamiento del asilo o el retiro no depende de la solicitud de alguien. Él continúa siendo asilado. Si una persona declina la solicitud de asilado, eso solamente se concreta si el Estado acepta o no la petición.

José Valencia, canciller

(I)