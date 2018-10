Movimiento Ruptura de los 25 se reagrupará y podrá participar en elecciones de 2021

Quito -

Recomponerse, reagruparse, es el trabajo que emprenderán los miembros del movimiento político Ruptura de los 25, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio les restituyó la personería jurídica.

Ahora ya consta en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas. Pero no podrá participar en las elecciones del 24 de marzo de 2019, sino en las generales de 2021.

“¡Una decisión en derecho y justicia! Gracias por reconocer y reparar uno de los abusos cometidos en el periodo anterior”, se escribió este martes en la cuenta de Twitter de Ruptura, que fue retuiteada por la ministra del Interior, María Paula Romo, su principal líder.

Ella reaccionó en esa misma red social: “Después de una ilegalidad y una injusticia (...), el CNE nos devuelve la fe”.

¡Una decisión en derecho y justicia! Gracias por reconocer y reparar uno de los abusos cometidos en el periodo anterior. Como el primer día, seguimos creyendo en la política como herramienta para transformar la realidad. Ese es nuestro compromiso.https://t.co/y8h1ESnAMp — Movimiento Ruptura25 (@RupturaEc) 2 de octubre de 2018

Mónica Rentería, una de las dirigentes de la organización, cree que se los está “reparando”. Por ello, “debemos volver a organizarnos, recomponernos. Vamos a trabajar en cumplir todas las disposiciones legales que deben cumplir las organizaciones políticas”, añadió Rentería.

La noche del lunes, el CNE en transición resolvió con el voto de cuatro vocales incluirla nuevamente en el Registro de Organizaciones, porque “se la canceló del Registro sin el debido proceso”.

El consejero José Cabrera se abstuvo. Explicó que hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó, en agosto del 2014, la decisión del CNE de ese entonces de extinguirlos, porque incumplía el artículo 327 del Código de la Democracia, como que no había alcanzado al menos el 4 % de votos válidos, entre otros aspectos. “Existe una sentencia del Tribunal y no he encontrado un argumento para que el CNE (actúe) sobre una sentencia. Por esa razón me he abstenido, a pesar de que siento que a la organización se le vulneraron los derechos, pero en lo jurídico me abstuve”, justificó.

La decisión del CNE transitorio se basó en un informe elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) en transición, con el que se cesó en funciones a los anteriores consejeros electorales, encabezados por Nubia Villacís, en los que se recogía la denuncia de Ruptura de los 25, de que se afectaron sus derechos políticos.

Esta agrupación era parte de las bases de Alianza PAIS (AP), cuando gobernaba Rafael Correa. Pero rompió sus relaciones políticas en el 2011, cuando el expresidente llamó a una consulta popular para reformar la justicia.

Con la administración de Lenín Moreno, sus principales dirigentes retornan a la política ocupando altos cargos, como la misma Romo, que es ministra del Interior. Juan Sebastián Roldán es secretario particular de la Casa de Gobierno.

De Norman Wray, que fue candidato a la Presidencia de la República por este grupo, se conoce que ya no estaría militando activamente; pero ha ocupado cargos en los últimos meses, como asesor de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, según reportes de la Contraloría General. (I)