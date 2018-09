CPC iniciará elección de nueva Judicatura, tras incidentes entre sus miembros

Quito -

En no más de 48 horas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición prevé tener listo el reglamento para seleccionar a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), entidad que enfrenta roces internos entre sus vocales transitorios.

El presidente del CPC, Julio César Trujillo, ofreció tener lista la norma de selección de los vocales definitivos del CJ para “resolver este problema tan delicado”.

El vocal del CJ transitorio, Aquiles Rigail, explica el hecho ocurrido en una sesión del Pleno de CJ con el también vocal Juan Pablo Albán. @eluniversocom pic.twitter.com/9L7hUhu55h — Santiago Molina (@santiagomolinao) 13 de septiembre de 2018

Ello en referencia a la reciente controversia entre los miembros de la Judicatura, por decisiones internas relacionadas con la investigación de su director general, Juan Vizueta.

El vocal del CJ, Juan Pablo Albán, habla del incidente que mantuvo con el también vocal del CJ Aquiles Rigail. Cree que este tipo de hechos han servido para que el Consejo de Participación anuncie que acelerará procesos para designar autoridades definitivas del CJ @eluniversocom pic.twitter.com/8h10M2zPXX — Santiago Molina (@santiagomolinao) 13 de septiembre de 2018

Incluso, anoche se difundió en redes sociales un audio en el que se puede escuchar discutir a los vocales Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl.

El director general del CJ, Juan Vizueta, entra en periodo de

licencia mientras dura la investigación administrativa por una denuncia colocada en su contra. Marcelo Merlo, presidente del CJ, informa que José Cisneros será quien se encargue de la dirección. @eluniversocom pic.twitter.com/Ue5XTGPuxI — Santiago Molina (@santiagomolinao) 13 de septiembre de 2018

El consejero Xavier Zavala lamentó los incidentes que se están viviendo en el CJ, y recordó que ellos no nombraron a “cinco aventureros, no se designó a cinco piratas, a gente sin trayectoria, prestigio, o recorrido nacional. No se podía prever los incidentes que se han suscitado, (pero) el consenso es ir a la convocatoria del proceso de selección del CJ”, comentó.

A su criterio, no debería designarse un vocal del CJ en reemplazo de Juan Pablo Albán, quien debe regresar a los Estados Unidos por motivos académicos este 20 de septiembre. (I)