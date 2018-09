Expresidente de Ecuador Gustavo Noboa: Se está perdiendo el civismo

En el conversatorio con miras a reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el expresidente de la República Gustavo Noboa afirma que se ha perdido el civismo. "Los muchachos a veces no saben ni cuál es el día de la Independencia del Ecuador, me dicen tres de noviembre, 24 de mayo, nueve de octubre... Ya no se enseña en los colegios: Amor de Patria comprende cuanto el hombre debe amar, su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que los defiende", dijo en el centro de convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo ubicado a la altura del km 2 de la vía a Samborondón, en Guayas.

Al respecto, la exministra de educación, Rosalía Arteaga, calificó como una barbaridad la eliminación de la materia Historia del Ecuador del currículo nacional. Y que se debe repensar el papel de la Universidad Nacional de Educación (Unae).

Mientras que el exministro de educación, Vladimiro Álvarez, señala que "las estadísticas indican que hoy se escoge a quienes tienen mayores habilidades de compartir el conocimiento de conformar mejor los equipos, y esto requiere poner más empeño en la inteligencia emocional".

El desarrollo de competencias, alejándose del modelo memorista es hacia lo que se debe caminar, según el extitular de la cartera de educación, Fausto Segovia. Que los jóvenes adquieran y comprendan el conocimiento, agregó.

El exministro de Educación, Augusto Espinosa, considera que el debate debe nutrirse de "estudios serios sobre hacia donde está avanzando la educación en el mundo. Hay que ir hacia una formación humana integral, usar las habilidades de conocimiento para realizarse en una vida que plantea muchos desafíos".

La presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, afirma que en la Asamblea hay trece proyectos de ley presentados, que buscan reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 2011. (I)