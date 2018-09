Se cuestionan las medidas sustitutivas que se dan en lugar de la prisión

El cuestionamiento de ciudadanos y autoridades coincide en que las medidas sustitutivas a la prisión, que se otorga a los detenidos hacen que estos supuestamente salgan otra vez a delinquir.

Leyes más duras y menos “alcahuetes”, es el pedido. En la Asamblea existe un proyecto de ley que aún no ha sido debatido y que cuenta con la firma de 81 asambleístas de distintas bancadas. Este busca poner más condiciones al otorgamiento de estos beneficios.

Una muestra de lo que sucede es que actualmente hay 2.909 ciudadanos portando el brazalete electrónico. El Ministerio de Justicia reveló hace unos meses que el 4% de los portadores había reincidido.

Estos dispositivos que fueron otorgados hasta el 30 de agosto, fecha en la que el Ministerio de Justicia envió un comunicado a Fiscalía y Judicatura pidiendo que deje de emitirse, pues estarían cambiando de proveedor.

Desde entonces al menos 37 personas en la Zona 8 han recibido arresto domiciliario. La Comandancia de Policía indicó que eso los afecta, pues son tres policías custodiándolos las 24 horas. Es decir, más de 100 uniformados estarían en la labor de cuidarlos para que no escapen. Aquí algunas posturas.

Examen sobre adquisición de grilletes

La Contraloría General del Estado realiza un examen especial al contrato de compra de grilletes electrónicos por parte del Ministerio de Justicia, una vez que se conoció que esta cartera de Estado suspendió el uso de este dispositivo. La razón de la medida tiene relación con el vencimiento del contrato con la empresa proveedora. Se adquirieron 4 mil dispositivos a un costo de $ 10 millones. De los 4.000 aparatos, 2.909 están instalados, según el Ministerio de Justicia.

Gral. Tanya Varela, comandante de Policía de Zona 8: "La respuesta debe ser de todos, de los fiscales, policía, jueces"

A la comandante de la Zona 8 de la Policía, general Tanya Varela, EL UNIVERSO le preguntó: Hay quejas ciudadanas por las medidas cautelares; hay gente que ha entrado 10, 12 veces presa y que ha salido con medidas cautelares a cometer delitos, incluso con el dispositivo, un policía incluido. ¿Hasta qué punto ha perjudicado eso; la Policía ha mejorado los partes, los informes, las pruebas para no dar espacio a salir en libertad?

Dijo: “Tenemos conversaciones con fiscales y jueces porque este es un trabajo en equipo. La respuesta no solo es de la Policía sino también del fiscal que dirige caso y del juez que toma la decisión. Para nosotros, una medida cautelar implica que esa persona que ha estado cinco veces por robo y nuevamente sale a la calle es un conflicto, porque ese señor no es que regresa a la casa y dice ‘a partir de hoy me voy a portar bien, hasta que lleguen 15 días y firme un libro’, sino que sale a cometer delitos, porque no tiene una rehabilitación social”.

Jaime Nebot, alcalde Guayaquil: “Mientras no se deroguen esas leyes todo esfuerzo será inútil”

En un enlace radial, el jueves, el alcalde Jaime Nebot se refirió al tema de las medidas cautelares. Él cuestionó a la Asamblea sobre el proyecto de ley que presentó su partido y dijo: “¿Cuándo se aprueba el proyecto que precisamente elimina los privilegios de los delincuentes, elimina el vejamen que se le ha impuesto a la ciudadanía, ese vejamen que significa que los que violan, matan y secuestran salen de la cárcel a una velocidad alarmante?

“La ciudadanía exige mano dura con los delincuentes, hay que hacerlo porque la seguridad es el primer derecho del ciudadano.

“Cuando trabajábamos juntos, el delincuente iban a la cárcel, el esfuerzo de la Policía culmina cuando se entregan a los sospechosos a la justicia y para que libere a unos, si son inocentes, y condene a los culpables. Mientras las leyes no se deroguen, el esfuerzo será inútil. No es que la Policía no cumpla sino que pregunten si los detenidos siguen detenidos”.

María Paula Romo, ministra del Interior: “Pese a medidas, se cuadruplicó la población carcelaria del país”

La nueva ministra del Interior comentó respecto a la necesidad de reformas en Contacto Directo, de Ecuavisa, ayer.

Ella respondió: “Lo ideal sería analizar cada una e las leyes para saber exactamente en qué materia. En los últimos años se ha cuadriplicado la población carcelaria, pasamos de 11 mil a 40 mil privados de la libertad.

“Si el propósito es encarcelar más persona,s entonces a qué delito nos estamos refiriendo porque mientras se han sancionado miles de delitos contra la propiedad privada, tenemos en el sistema de justicia cinco sancionados por enriquecimiento privado no justificado.

Entonces habría que discutir exactamente qué delitos y en qué materia para saber cual es la respuesta adecuada desde lo penal y lo judicial. La Policía y el Ministerio del Interior tienen una dirección dedicada al tema de la reforma legal y a investigar para la persecución de los delitos (...) cuáles son las herramientas legales que permitan un trabajo eficiente”. (I)