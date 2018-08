‘Caso Assange es un tema que fluye con Gran Bretaña’

A dos meses de su posesión como canciller, José Valencia dice que el asilo otorgado a Julian Assange no ha afectado las relaciones de Ecuador con Gran Bretaña (GB) o con Estados Unidos (EE.UU.). Con el primero, la relación es ‘fluida’ y con el segundo se trabaja en una agenda con fechas tentativas para varios temas. Respecto a las relaciones con Colombia, Valencia sostiene que existe mucho optimismo e, incluso, el gabinete binacional se adelantaría para noviembre.

El Senado de EE.UU. habría pedido a Assange una entrevista sobre la intromisión en las elecciones del 2016. ¿Qué piensa de esto?

Lo que a Ecuador le concierne con respecto al caso de Assange es lo que se refiere a su condición de asilado. Los asuntos que conciernen a su relacionamiento judicial con el Gobierno británico u otros estados entran en la órbita de las decisiones que deban tomar él y sus abogados.

¿Él puede hablar desde la Embajada? ¿Atender el pedido por un medio tecnológico?

De acuerdo al derecho internacional y las convenciones que regulan el asilo, una persona que está asilada no puede efectuar pronunciamientos que afecten la relación de Ecuador con otros países o que estos signifiquen una interferencia en las situaciones internas de otros. Si es que no interfiere (en la política y soberanía de otros países podría).

¿El asilo a Assange ha afectado las relaciones con GB o EE.UU.?

La agenda internacional referentes a Ecuador y Gran Bretaña comprende temas de orden político, cooperación, comerciales, inversiones, etc. Y el tema del señor Assange es un asunto de la relación bilateral que fluye.

Fluye. ¿Eso quiere decir que no hay hostilidad de parte de Gran Bretaña?

No, no hay hostilidad, en algún momento podemos tener opiniones divergentes: solicitud de salvoconducto en el 2012 y petición de asilo el 2017, las dos no fueron atendidas por el Reino Unido, pero la relación fluye. Eso sí, mantenemos la posición de que en la conversación tienen que participar el señor Assange y sus abogados, en aquello que les concierne.

¿Y con Estados Unidos?

No. Es un asunto de tres partes: Ecuador, GB y de Assange y sus abogados.

¿La opinión consultiva de la CorteIDH sobre el asilo avala las acciones de Ecuador?

La opinión de la Corte será uno de los elementos que se tomarán en consideración en el caso de una discusión o la búsqueda de una salida respecto a este tema.

¿Se ha pensado en retirar el asilo?

Esta es una cuestión de complejidad jurídica especial que debe resolverse, es imposible fijar un plazo, ojalá sea lo más pronto posible. Seis año para una persona estar recluida en un edificio de oficinas que no tiene las condiciones para vivienda es muy difícil y, por supuesto, ahí trabajan funcionarios nuestros, para ellos también debe ser complejo.

¿Sabe cuánto gasta Ecuador en la manutención de Assange en la Embajada?

No tengo un estimado específico. Los gastos son los necesarios para que Ecuador, como país que otorga el asilo, cumpla esta obligación de mantener a la persona asilada en el sitio que está.

¿Cómo va la relación con Estados Unidos? El ministro de Defensa mencionó que Cancillería elaborará el protocolo para el funcionamiento de la oficina de cooperación en seguridad...

Esa oficina es un vehículo para facilitar la cooperación en temas de defensa, cooperación que siempre estará regida por los entendimientos bilaterales y respetuosa a la ley ecuatoriana.

¿En cuánto tiempo estará listo el protocolo?

Espero que sea en el plazo más breve porque los temas en lo que concierne, por ejemplo, a la frontera norte son realmente urgentes y necesitamos tomar decisiones en aras del interés nacional.

¿Cómo percibió el ambiente en Colombia para trabajar con las nuevas autoridades sobre la frontera norte?

La posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, fue una magnífica oportunidad para que el presidente Lenín Moreno converse con él. Fueron reuniones sustantivas, donde justamente se acordó mantener o reactivar la relación con las nuevas autoridades, incluso, buscar la forma de no esperar a febrero del 2019 para el siguiente gabinete binacional, sino hacerlo antes, posiblemente en noviembre de este año.

¿Ecuador pedirá a Colombia que tome más medidas de seguridad en su lado de la frontera?

Ecuador ha saludado las expresiones del presidente de Colombia en el sentido de que incrementaría la presencia del Estado en los sitios donde hay problemas de criminalidad, narcotráfico, cultivos ilegales. Somos optimistas, hay un buen diálogo con el nuevo Gobierno y vamos a buscar que eso se cristalice con medidas concretas... (I)