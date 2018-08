Futbolista fue condenado a 40 días de prisión por agredir a un árbitro en Ambato

Ambato -

Un jugador de la Liga parroquial de fútbol de Unamuncho (Ambato) fue condenado a 40 días de prisión por agredir a golpes al árbitro Duvi Andrés Lascano el pasado 24 de junio durante un partido en el estadio de La Libertad. En la Unidad Judicial Penal, el juez de Contravenciones dictaminó el lunes pasado que cumpla la pena en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato.

Nelly López, abogada del réferi, explicó que la pena máxima en este caso es de 30 días pero el juez aumentó diez días por un agravante: ocurrió en un lugar público y habría provocado alarma en la comunidad que presenció el hecho.

El ataque se dio luego de que el juez expulsó al deportista del partido, pero éste se mostró inconforme, lo interceptó por la espalda y lo empezó a golpear en el rostro. Un familiar del árbitro detuvo al agresor y se llamó a la Policía Nacional para que lo detenga. Debido a los golpes, aseguró el juez, estuvo una semana con el rostro hinchado y molestias para masticar.

"No quise que la agresión de la que fui objeto quede en la impunidad porque creo que no se puede dejar pasar por alto, ya que muchos piensan que al agredirle a un árbitro no pasa nada, y no es así", dijo Lascano.

Su abogada añadió que además de la prisión, el futbolista deberá cancelar una multa equivalente a un salario básico (386 dólares) y las facturas por los gastos médicos del árbitro. Aunque recordó que la sentencia aún es apelable. (I)