Arellano aseguró que se opuso a conclusión

Quito -

El exministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, reveló ayer que cuando estuvo en funciones rechazó que el Comité Interinstitucional que investigaba el asesinato del general Jorge Gabela concluya que la causa del crimen fue “delincuencia común”.

Antes de dejar el cargo, el 30 de marzo del 2014, Arellano envió oficios a su sucesor y al entonces ministro de Justicia, Lenín Lara, diciendo que le parece una conclusión “insuficiente” decir que se trata de un delito común, pues existían varias fallas e incongruencias que develaba el proceso investigativo.

La noche de ayer, en su comparecencia por videoconferencia ante la comisión legislativa creada para investigar el caso Gabela, Arellano dijo que el informe pericial señalaba y probaba que el crimen ocurrió dentro de la casa del general y con una persona que disparaba con la mano izquierda, mientras que la Policía decía que fue fuera de la casa y con mano derecha.

En tanto, el también exministro coordinador de Seguridad, César Navas, insistió ante la Asamblea en que no ha dicho que conocía un tercer informe, que el documento que conoció no estaba sumillado por el perito Roberto Meza, que el informe que él conoció no determinaba el móvil del asesinato, pero que sí existían dudas sobre la investigación y que el organismo encargado de dilucidarlas era la Fiscalía.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, aprovechó la sesión para sostener un supuesto vínculo entre vendedores de armas y gente del anterior gobierno, específicamente, ministros de Defensa, que se señalaría en una carta enviada por Arellano al expresidente Rafael Correa el 3 de junio del 2008.

Más temprano, Ochoa pidió que Correa regrese al país para responder qué hizo con el tercer informe sobre el crimen de su esposo. La solicitud la hizo al salir de la Fiscalía adonde acudió para oír la versión del exministro de Defensa, Miguel Carvajal. Ella dijo que el denominador común en varios de los citados es que no recuerdan nada, por lo que –dijo– tienen “amnesia de conveniencia”. (I)