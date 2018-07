FAE asigna $ 10,2 millones para repotenciar su flota aeronáutica

Para combatir la violencia en la frontera norte y en otras zonas sensibles del país, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) inició en abril y mayo pasados la compra de repuestos para repotenciar su flota aeronáutica, compuesta por algunas naves a la espera de recibir mantenimiento.

Según los registros del Servicio de Contratación Pública (Sercop), la FAE ha asignado $ 10,2 millones para la adquisición de piezas y chequeos de más de una decena de aeronaves de transporte y de combate, en total 19 procesos contractuales revisados por este Diario.

Entre estos constan dos adjudicaciones para el servicio técnico de cuatro aviones del Ala de Transporte Nº 11 de la FAE: tres Casa y un Hércules, usados “en movilización de tropas y abastecimientos...”. Los contratos, adjudicados a la empresa pública Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea (DIAF), por $ 8,9 millones, tienen un plazo de entrega de seis meses, según los documentos del proceso.

Además de estos aviones, la FAE cuenta con una flota de once de doce naves de combate Cheetah (Ala de combate No. 21), luego de que una se estrellara cerca de Taura, en diciembre; y otra flota de 17 de 18 Súper Tucano (Ala de Combate No. 23), luego de que uno se accidentara en Manta, en 2012.

Para potenciar los Cheetah, la FAE también ha invertido $ 573.854 en la compra de repuestos a la firma sudafricana Denel Aeronautics, según documentos contractuales que reseñan el estado de esas naves.

“La flota de aeronaves Cheetah ha ido paulatinamente paralizando sus operaciones.., por falta de cartuchos pirotécnicos y componentes que son parte de los asientos de eyección por cumplirse vida útil.., necesarios para el sistema de expulsión del piloto en emergencia”, detalla un informe. Esta adjudicación se dio año y medio después de que terminara el contrato de compra y mantenimiento de los Cheetah, que el país adquirió —de segunda mano, según el entonces presidente Rafael Correa— a Denel Aviation, por $ 78 millones, en 2010.

En los documentos de la actual adquisición de repuestos no se especifica el número de aviones Cheetah que serán reparados. Este Diario solicitó una entrevista al comandante de la Fuerza Aérea, Patricio Mora, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para conocer el estado actual de estas aeronaves, pero no hubo respuesta.

En enero, el entonces ministro de Defensa, Patricio Zambrano, confirmó a varios medios que de los once Cheetah nueve estaban en mantenimiento y dos operativos y que de los 17 Súper Tucano ocho estaban disponibles, cinco en reparación y cuatro en espera de repuestos. También aseguró que la falta de piezas se debe a que “demora” su construcción.

La rehabilitación de los Súper Tucano también forma parte de las nuevas contrataciones de la FAE. En mayo, se adjudicó el chequeo de tres hélices y dos conjuntos de trenes de aterrizaje de estos aviones a la empresa estadounidense Integrated Procurement Technologies ($ 44 mil) y a la DIAF ($ 132 mil), en ese mismo orden.

“La aviación permite hacer tareas de observación en apoyo a operaciones que se realizan en tierra o en el mar..., es la responsable de operar el sistema de vigilancia y defensa aérea”, explica el excomandante de la FAE, Oswaldo Domínguez, y agrega que la escasez de repuestos de las aeronaves se debe a la “falta de recursos o falta de planificación”: “Las cosas se desgastan por uso o por calendario, o sea que es facilísimo llevar un control”.

En el caso de los Cheetah, el excomandante de la FAE, Raúl Banderas, asegura que no hubo falta de planificación, pues él le solicitó al entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero, la renovación del contrato para mantener activas estas naves. “Hice (en el 2015) las gestiones por varias ocasiones al ministro Cordero de que se renueve el contrato de los aviones Cheetah... Pero no se lo hizo por problemas económicos”, afirma.

Este Diario solicitó una entrevista a Cordero (actual Superintendente de Control Territorial), pero este no respondió.

Entre las últimas contrataciones de la FAE también consta la compra de piezas para avionetas de entrenamiento Diamond, de la Escuela Militar de Aviación Cosme Rennella (Santa Elena) por lo que se asignó $ 281.436 a la firma estadounidense Hermes Technical, según el Sercop. Estas naves se encuentran actualmente en la categoría de Avión en tierra (Aircraft On Ground), por lo que ha ido “disminuyendo la disponibilidad de las aeronaves”, según registros públicos.

En el listado de adjudicaciones también figuran compras de partes para otro tipo de naves como los helicópteros Bell, que sirven para labores de transporte y de rescate. (I)

Naves de entrenamiento

Afectación. La falta de repuestos también ha afectado a avionetas de entrenamiento Diamond de la Escuela Superior Militar Cosme Rennella (Santa Elena) y ha generado que se las considere en el estado de AOG (Avión en tierra, por sus siglas en inglés), que significa que no pueden volar, según informe para la compra de repuestos que asciende a $ 281.436.

78

millones pagó Ecuador por la adquisición de flota cheetah.