Ivo Uquillas llevará sus esculturas y lienzos a Estados Unidos

Portoviejo -

Los lienzos entrelazan sus dedos con pinceles. El santaelenense Ivo Uquillas ya alista algunos cuadros que adecúa en su casa en Portoviejo para mostrarlos en dos exposiciones que se harán en Estados Unidos entre agosto y septiembre.

Una de ellas será en Manhattan, en septiembre, en el Centro de Artes Julia de Burgos, en donde además pintará en dicha exhibición y se mostrarán esculturas realizadas por él en miniaturas.

De hablar claro y directo, dice que trata de disfrutar las obras mientras las crea, las moldea, las pinta, que hace hablar a la materia, para que el mundo las contemple, las posea visualmente. Habla de su vida, de su salud, esto mientras realiza un mantenimiento al rostro de Eloy Alfaro que forma parte de la sala central de Ciudad Alfaro, en Montecristi.

Asegura haber perdido la cuenta de cuántas obras, poesías, esculturas, lienzos ha dedicado al mundo en sus más de 60 años y manifiesta que cada escultura tiene su dificultad, pero que se las ingenia para crear más sin frenar.

“Nunca pensé estar en una escala como la que me encuentro ahora, escultor de obras enormes, me pasaba prendido del pincel, volando, imaginando, soñando en colores, en luces, y de pronto me encuentro embarcado sobre andamios enormes y sobre estructuras gigantescas, pero contento con lo hecho hasta aquí”, señala.

Por el momento ha dejado de construir obras gigantes. Un tumor en sus cuerdas bucales ha cesado ese trabajo, pero no su creatividad, pero por recomendaciones médicas tiene que dejar por instantes los andamios para cuidar la palabra, de la que dice es una herramienta, un arma poderosa con la que se conquista el mundo.

Dice estar viviendo tiempos complejos por esa patología que lo mantiene con cuidados.

Pese a esta dolencia, Uquillas califica como positivo el 2018, año en el que ha sido mocionado como candidato al premio Eugenio Espejo, en el área cultural.

“Yo creo que es un abrazo que te da el país, el estar nominado es un premio, es un reconocimiento… el hecho de estar nominado es un honor, de que se gane o no se gane ya creo que eso es otra historia, pero estar ahí, disfrutando de ese momento y que la gente te reconozca en la calle, es algo rico”, explicó Uquillas.

Soy un artista autodidacta, un aventurero que habita feliz en este mundo redondo, intentando interpretar la naturaleza visible en la naturaleza, que no se ve pero que está en el interior de la gente, interpretando con ese poema que es el arte.

Ivo Uquillas, artista

(I)