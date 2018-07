Uso de bicicleta, transporte ecológico, baja en Ecuador

El sonido de las bocinas de los autos es ensordecedor. Es una hora de alta concentración de tráfico (20:00) en el centro de Guayaquil. La intersección de las calles 9 de Octubre y Tungurahua se repleta de autos que generan congestión y contaminación.

Entre la marea de vehículos y esmog aparecen más de veinte ciclistas. La mayoría vestidos con prendas y cascos reflectivos. Sus bicicletas llevan luces para advertir su presencia a los conductores de carros.

Previamente ya habían definido la ruta. Avanzarían hasta La Puntilla, en la vía a Samborondón, y regresarían al centro de Guayaquil.

En el camino tienen varios contratiempos: peatones que se cruzan sin respetar las señales de tránsito, conductores de autos que les pitan e inclusive los insultan y la inseguridad.

“Es la falta de cultura, piensan que los ciclistas no valemos, nos irrespetan”, asegura Jimmy Martillo, presidente del colectivo Ciclistas de la Calle que convoca, por redes sociales, a “pedaleadas masivas”de lunes a viernes en las noches y los domingos en las mañanas.

Martillo sostiene que la utilización de la bicicleta no solo la fomentan por los beneficios a la salud. “Nosotros no utilizamos ningún combustible. Nuestras emisiones (de CO2) son mínimas, no empleamos lubricantes que contaminan el ambiente”, dice. Él está seguro de que si los guayaquileños utilizan más la bicicleta como medio de transporte ayudarían a reducir la contaminación por esmog y ruido en la ciudad.

Diana González y Kathy García viven en el centro de Guayaquil y utilizan la bicicleta para ir a sus trabajos, en el sur de la ciudad. Ellas afirman que el caos que generan los vehículos las motivó a usar la bici.

“Es un transporte no contaminante, me toma máximo 30 minutos llegar al trabajo en La Floresta, menos que tomar la Metrovía”, dice García.

Todos ellos son parte del 14,79% de la población ecuatoriana, de más de 5 años, que utilizó una bicicleta en 2017 lo que significa un decrecimiento en relación con 2016 (16,42%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De estos, 5 de cada 10 la utilizan con una frecuencia de al menos una vez a la semana. La población que tiene entre 5 y 14 años es la que más usó bicicleta (40,42%).

Según el INEC, el principal medio de traslado en la rutina diaria de los ecuatorianos es el transporte público (50,68%), seguido por caminatas (25,33%) y vehículo particular (21,68%). La bicicleta como medio de transporte ocupa el penúltimo lugar con apenas el 1,42%. Esta cifra también muestra un retroceso en relación con 2016 (1,90%).

Argentina con 5,3% y Colombia con 5% lideran el ranking del uso de bicicleta en Latinoamérica, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para Rebeca Salvador, quien es miembro de Ciclistas de la Calle por seis años, las estadísticas en el país mejorarían creando más ciclovías e incentivando conciencia ambiental.

“Uso bicicleta en toda la ciudad. Hay que hacer lo mejor por el planeta, cuidar la naturaleza. En el momento que utilizamos una bicicleta reducimos los gases tóxicos, la contaminación acústica. Pedalear no solo es bueno para la salud, es bueno para la Tierra”, dice.

‘‘Ayudamos a no contaminar más nuestra ciudad y deben respetarnos. Los conductores de autos piensan que solo debemos estar en ciclovías, pero se equivocan”. Jimmy Martillo, ciclista

