Con pocos afiches empieza ambiente electoral en Loja

En dos semanas se definirá en las urnas la continuidad o no del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco; este jueves arranca la campaña, la votación está convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el domingo 24 y en las calles se ve uno que otro afiche, pero son solo detalles aislados.

Este es el primer proceso de revocatoria que se realiza de las autoridades electas el 2013. El artículo 105 de la Constitución establece esta vía e indica que la solicitud puede presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

El caso se inició en septiembre pasado por un problema con los radares de control de velocidad, un proyecto impuesto desde la Alcaldía. Las fotomultas molestaron a cientos de conductores por las altas sanciones económicas que generaban cuando se excedía la velocidad permitida. Según el abogado Max Ochoa, hubo arrogación de funciones, pues ese proceso debió ser autorizado por el Concejo Cantonal.

El alcalde sabe que con todos (se) ha bronqueado. Esto es para dejar precedente, que cualquier autoridad sepa que mientras no respete, va a tener la misma respuesta”.

Segundo Armijos, proponente del proceso

Un grupo liderado por Segundo Armijos, expresidente de la Unión de Taxistas de Loja, empezó el proceso ante el CNE para sacar anticipadamente al Chato. El argumento fue que no se podía disponer de esas sanciones mediante una decisión administrativa directa, sino que debía pasar por el Concejo. El CNE aceptó el pedido.

Las dos partes piensan que van a ganar. El alcalde asegura que tiene encuestas (no las revela) que muestran su triunfo, mientras que Armijos dice que ganará porque en las calles los ciudadanos le ratifican apoyo.

Castillo cuestiona la actuación del CNE y califica al proceso de inconstitucional y parcializado. Asegura que detrás están grupos políticos que buscan proyectarse para las seccionales del 2019: “Es una campaña de todos contra uno”.

Desde la otra vereda, Armijos coincide con Castillo en que esto es todos contra él, pero que es por su propia actuación ya que a lo largo de su administración “con todos (se) ha bronqueado”: conductores, colectivos animalistas, comerciantes informales, periodistas, jubilados, y otros. Por eso, su campaña por el Sí se enfocará en el puerta a puerta y en presentar testimonios de los presuntos afectados por la administración de Castillo.

Yo creo que el pueblo y quienes están empeñados en defender el plan Loja del siglo XXI deben poner todos los medios de control para evitar que se sigan cometiendo ilegalidades”.

Bolívar Castillo, alcalde

El alcalde dice que no hará campaña y seguirá trabajando como hasta ahora. Si le invitan a foros irá, pero no será su objetivo principal durante los siete días de proselitismo. La percepción ciudadana es que apenas se aprobó el proceso de revocatoria se están inaugurando más obras; él asegura que no es campaña, sino un trabajo diario. Confía en el voto que le den los jóvenes de 16 a 25 años, como habría sucedido en las elecciones del 2014.

Armijos dice tener el apoyo de ciudadanos de estrato socioeconómico bajo, medio y medio alto, y que buscará convencer a los ‘indecisos’, que estarían principalmente en la parroquia Sucre. Reconoce que ha recibido el apoyo de dirigentes de grupos políticos como CREO, Democracia Sí o Fuerza Ecuador, pero que eso no significa que se esté politizando el tema o que se está calentando una posterior candidatura.

El director de la Delegación Electoral de Loja, Roberto Cabrera, dice que todo el proceso se ha cumplido dentro del marco legal y desestima las acusaciones de Castillo. Sobre una queja puntual de que no les dejaron a sus representantes verificar las firmas recogidas antes de iniciar el proceso, aseguró que su delegado se negó a firmar el acta de salida, a pesar de que estaba en el lugar.

El padrón lo conforman 190.450 electores. El voto de los privados de la libertad será el 21 de junio y el voto en casa el viernes 22. Aunque la Ley da diez días para proclamar resultados, se espera tenerlos antes. Y mientras corre este calendario, Gabriela Bravo, desde su puesto de venta de periódicos en el puente sobre el río Malacatos, nota que gran parte de quienes hablan con ella no le dan mucha importancia al proceso. (I)