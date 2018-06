Guacho y 21 investigados van a audiencia de vinculación

Para el próximo martes 12 se fijó la audiencia oral pública de vinculación de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, y otros 21 investigados por el delito de “delincuencia organizada como concurrencia de terrorismo”, en el caso de los atentados explosivos en Esmeraldas y el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio.

Según la providencia del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, la audiencia se dispuso a pedido de la Fiscalía del Estado. “Se les advierte a los sujetos procesales que de no comparecer a la referida audiencia serán sancionados”, señala la orden judicial con fecha 1 de junio.

Previamente, el juzgado negó un recurso de apelación presentado por tres de los detenidos y ratificó la prisión preventiva en su contra.

En el expediente del proceso se detallan los partes policiales y las comunicaciones personales como elementos que le permiten a la Fiscalía formular la imputación del delito contra los procesados. “Se llegó a establecer nexos entre varios integrantes de la organización..., desde el mes de noviembre del 2017 se inició una investigación previa para establecer la existencia de una organización que realizaba varios delitos como droga, sicariato...”, señala el proceso judicial, que también agrega: “se procedió a realizar la intercepción de varios números de teléfonos, por lo que se puede conocer mediante estas conversaciones donde se habla del cometimiento y perpetración de cada uno de los hechos”.

Se hace referencia a los atentados con explosivos a la “estructura constitucional del Estado”. En enero se produjo la explosión de un coche bomba en el Comando Distrital de Policía de San Lorenzo, en marzo otra detonación en el retén naval de Borbón y ese mismo mes otro ataque cobró la vida de tres infantes de marina. En marzo también el frente Oliver Sinisterra, liderado por Guacho se atribuyó el secuestro de los periodistas, ejecutados en abril.

“Hemos detallado las intercomunicaciones que ellos hacen, hablan de municiones, de ejecución de sicariato y temas relacionados con atentado terrorista. De poner en libertad a los ahora recurrentes, el Estado ecuatoriano estaría con mayor riesgo”, sustentó la Fiscalía.

Entre los convocados a la audiencia de vinculación constan, además de Guacho, Tomás S. V., Jhon Jairo C. O., Aída Piedad T. I., Carlos Arturo L. C., Robinson O. M., Antonio Estuardo C. Q., Wilber Antonio Q. C., Aris Yirber C. G., Patrocinio C. P., James C. A., Dévora R. S., Ruvén Darío J. A., Jairo A. Q., Wainer V. M., Fredis M. Q., Lino R. S., Sully Q. R., Tito R. R., Darwin S. A., Joher M. Ch., Emerson G. K.

Dentro del proceso de investigación de la Fiscalía los jueces dispusieron la intercepción de las cuentas que mantenían los procesados en las diferentes redes sociales como Facebook.

En ellas constaba que uno de los detenidos se contactó con sus amigos desde el centro penitenciario de Latacunga. Ahí y en otros penales del sistema carcelario del país se encuentran 32 de los más de 40 detenidos en operativos relacionados con los hechos violentos en la frontera norte. (I)

Judicial

Entre las pruebas que constan en el expediente judicial se mencionan partes judiciales, contenidos de mensajes telefónicos e información extraída de computadoras portátiles.También los jueces que han manejado el caso dispusieron la “explotación” de las cuentas personales que poseen los detenidos en las redes sociales como Facebook, tanto de la información y chats como fotos y videos.