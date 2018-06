Vocales del Consejo de la Judicatura apelarán cese de sus funciones

Quito -

El presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh anunció este martes que él y los vocales del organismo presentarán un recurso de revisión tras haber sido destituidos en sus funciones el lunes por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

"Hay tantas cosas que precisar, lo vamos a hacer dentro del tiempo que tenemos y luego, cuando nos respondan, quedará en firme dicha resolución", dijo el funcionario en una conferencia de prensa en el auditorio de la institución.

El Consejo Transitorio dio por terminadas las funciones de Jalkh y cuatro vocales, quienes fueron cesados por unanimidad tras cinco horas en las que se leyó un informe de evaluación y resolución y se tomó votación.

A Jalkh le tomó aproximadamente una hora defender las actuaciones de la Judicatura y aseguró, en varias ocasiones, que hubo independencia en sus labores.

"La Constitución de la República no pone ninguna inhabilidad para ningún funcionario por haber trabajado en una entidad, no poder trabajar en otra, dicen que eso genera conflicto de intereses, nadie ha demostrado ayer ningún tipo de conflicto de intereses, y si lo tienen deberían demostrarlo, y en qué caso en particular, se habría generado ese conflicto de intereses, no existe una inhabilidad...", sostuvo el funcionario.

El Consejo Transitorio determinó que existió incumplimiento de funciones por los vocales de la Judicatura. (I)