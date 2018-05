Frente de Jubilados presenta demada para suspender acción sobre seguro de pensiones

El Frente Nacional de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó este miércoles una medida cautelar contra el presidente de la República, Lenín Moreno, y el Consejo Directivo del IESSS, para que se suspenda la acción 501 mediante la cual se migran los recursos del seguro de pensiones al seguro de salud.

Así lo indicó esta mañana el abogado del Frente de jubilados, Santiago Guarderas, quien acudió con los integrantes del Frente a interponer la medida cautelar.

Frente Nacional de Jubilados del IESS presentan una medida cautelar contra el presidente de la República @Lenin y el Consejo Directivo del IESS para que se suspenda la resolución 501, que migra los recursos del seguro de pensiones al seguro de salud. @eluniversocom pic.twitter.com/jdSHrOXY0v — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 9 de mayo de 2018

De acuerdo a Guarderas, las declaraciones realizadas por el secretario de la Política y del presidente del Consejo Directivo del IESS "establecen que el fondo de pensiones del seguro general está en quiebra, por lo que si no se toman las medidas urgentes e inmediatas, los jubilados, los pensionistas y la ciudadanía "no vamos a tener una jubilación digna, no vamos a tener cómo en el resto de nuestra vida vivir", dijo.

"Esto va a deteriorar la calidad de vida, la salud; inclusive, hay jubilados que van a morir porque no van a tener jubilación", señaló Guarderas. El recurso está encaminado a que el presidente Lenín Moreno tome acciones, y "podamos tener una vejez digna", agregó.

El secretario de la Gestión Política, Miguel Carvajal, indicó el pasado 24 de marzo, durante un encuentro del movimiento oficialista Alianza PAIS, que el sistema del fondo de pensiones del IESS estaba en "quiebra". Días después se retractó. (I)