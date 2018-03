Continúa el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro, Esmeraldas

Tras los múltiples episodios de violencia en la frontera Norte de Ecuador, el ministro del Interior César Navas anuncia un nuevo periodo de estado de excepción para San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas.

Además, anunció que el presidente Lenín Moreno decretó la creación de un Consejo de Seguridad Fronteriza de Ecuador, con el fin de dar una atención especializada a los últimos acontecimientos en la zona norte.

San Lorenzo y Eloy Alfaro permanecían en estado de excepción desde el 27 de enero pasado.

Moreno declaró este miércoles que el secuestro del equipo periodístico de El Comercio y la situación que se presenta en la zona de frontera con Colombia es consecuencia de la permisividad extrema a los guerrilleros y narcotraficantes, así como del desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Sin embargo, según Navas, los actos de violencia ocurridos no significan que la situación se esté yendo de las manos. “Es un tema complejo, o sea los ataques que tenemos a las patrullas son de territorio colombiano, incluso de morteros, no es que el ataque es aquí en nuestro país. (Además) es difícil el área de operación, al ser la selva, no creo que se esté yendo de las manos”, recalcó. (I)