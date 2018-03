Lenín Moreno cree que situación económica fue programada

Quito -

El presidente Lenín Moreno considera que el gobierno de Rafael Correa programó “dejar el país en condiciones bastante malas” en el ámbito económico, para que el próximo gobierno fracase, según una entrevista ofrecida a la cadena CNN durante su visita a Chile.

Moreno cree que, seguramente, el expresidente Rafael Correa se imaginó que su opositor ganaría las elecciones y, con su fracaso, él podría volver “como su redentor”.

“Pero parece que las cosas no salieron como estaban programadas. Gané las elecciones, pero trataron de aplicarme la misma receta; el problema con el que no contaban es con el pueblo... no contaban con una nueva forma de gobernar sin confrontar”, agregó.

A través de Twitter, Correa respondió a las declaraciones de Moreno. “¡Realmente ya está mal de la cabeza!... ¿Cómo un presidente de la República puede sostener una estupidez así? ¡Qué vergüenza! ¡Perdón, Latinoamérica!”, dijo.

Moreno también habló de la corrupción en el anterior gobierno, ratificó que es ‘espeluznante’, porque hay funcionarios públicos en la cárcel o perseguidos y por autoridades que las nombró el anterior gobierno. “Inclusive permitieron que la contratación pública sea discrecional de los ministros”, agregó el presidente.

Moreno tenía previsto regresar el domingo por la tarde de Santiago de Chile, tras asistir a la posesión presidencial de Sebastián Piñera, pero el vuelo de retorno tuvo que realizar una escala no programada en el Puerto de Antofagasta por haberse detectado una falla de presión en los neumáticos del avión presidencial.

Su retorno estaba previsto anoche, según la Secretaría de Comunicación. Por ello su informe semanal de los lunes se postergó para hoy. (I)