Más días para la comparecencia de Carlos Baca y José Serrano

Quito -

La presencia del fiscal Carlos Baca y del presidente de la Asamblea, José Serrano, en el pleno, depende de que el martes haya al menos 70 votos a favor de la resolución planteada por el PSC y SUMA.

Luego habrá un plazo de siete días, que se vence el 13 de marzo, para que informen ante la Asamblea. Ambos funcionarios han señalado que están dispuestos a acudir al llamado.

Hasta ayer todos los bloques se pronunciaron a favor de la comparecencia de Serrano y Baca, pero hubo críticas a la negativa que sufrió la resolución del bloque CREO, que pedía la renuncia de Serrano, pero no logró los suficientes votos.

El PSC, AP y SUMA defendieron su postura de no respaldar el texto de CREO, señalando que primero esperan conocer los informes de Baca y Serrano, sobre la difusión de los audios en los que se escucha al excontralor Carlos Pólit y José Serrano, respecto a un supuesto complot contra el primero.

El sector disidente de AP, que forma el bloque Revolución Alfarista, adelantó que después de la explicación vendrán nuevas acciones, pues “nosotros no vamos a descansar hasta que el señor (Serrano) dé un paso al costado, renuncie, pues no hay justificación para que continúe en la presidencia de la Asamblea”, según Bairon Valle.

Henry Cucalón (PSC) dijo que solo el hecho de que el bloque de disidentes de AP plantee una reestructuración de las comisiones ya es “una tomadura de pelo”; por ello, la resolución busca que Baca y Serrano cuenten todo: “Quién es chiquito, quién es la amiga, cuáles son los papeles y todo lo que hay de por medio”. Y después de eso, se tomarán las medidas del caso, y no pedirles la renuncia, sino cesarlos de ser el caso, indicó.

Fabricio Villamar (CREO) aclaró que no dialogaron con los legisladores del “correísmo duro” para coincidir en la votación de aquella resolución que pedía la renuncia de Serrano, sino que fue una coincidencia.

Daniel Mendoza (AP) aclaró que no hay un acuerdo con el PSC y SUMA, que no se trata de defender a Serrano, sino garantizar que haya el debido proceso; aunque dijo que no descartan que tras la comparecencia se pida la renuncia. (I)