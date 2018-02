Jaime Nebot anuncia demanda contra juez que habría dispuesto paralizar obra de Aerovía

(Actualizada a las 14:30)

El alcalde de Guayaquil Jaime Nebot anunció este mediodía una demanda por "prevaricato y otras acciones dolosas" contra el juez Ítalo Zambrano, quien mediante un recurso habría dispuesto paralizar la obra de construcción de la estación de Aerovía en Durán.

A la demanda se suma la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

En una rueda de prensa, Nebot señaló que "esta actitud del juez viola la constitución y la ley. La Constitución en su art. 424 indica que todo acto que va contra la Constitución carece de eficacia jurídica".

Agregó: "Estamos obligados a no acatar la decisión del Juez. No sólo por inmoral sino porque es inconstitucional". Reiteró que la obra no se paralizará.

Además, en una carta dirigida al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, acusó al coordinador regional de la zona 8 de ese Ministerio, Esteban Delgado, de supuestamente obstruir la construcción de la estación de la Aerovía en las instalaciones de la que era la piscina municipal y por ello recalcó que los trabajos seguirán.

En la carta, Nebot cita que el Municipio de Guayaquil es respetuoso de todos los entes públicos y por eso solicitó los respectivos informes y autorizaciones a los ministerios y de Finanzas y Cultura, a la Dirnea (dirección de espacios acuáticos de la Armada), Cuerpo de Bomberos y el Instituto de Patrimonio Cultural, "que en el 2016 emitió un informe favorable" para la obra de la Aerovía.

El alcalde advierte que dejar insubsistente ese permiso, como pretendería Delgado, sería afectar no solo la obra sino detener los desembolsos de la Agencia Francesa de Desarrollo (que financia el proyecto) sería atentar contra el prestigio crediticio del Municipio de Guayaquil y la seguridad jurídica del país.

Insiste en culpar al funcionario y reitera que el Municipio y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) no van a detener los trabajos de la Aerovía.

Denuncia por prevaricato y otras acciones dolosas para impedir la construcción de la Aerovía. https://t.co/mpA3PvNYvu — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) 16 de febrero de 2018

Al rechazo a la decisión del juez se suma la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. Nebot indicó además que demandarían la correspondiente indemnización por daños y prejuicios si se llegaran a paralizar los desembolsos internacionales para la Aerovía, a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo.

'El trámite de expropiación va a continuar y la Aerovía se va a seguir construyendo', dijo Nebot.

Aquí la carta dirigida al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres.