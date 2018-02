Reformas por dos preguntas ambientales en Ecuador tras consulta popular

Una vez que ganó el Sí en las dos preguntas que tratan temas ambientales: la 5 de minería y la 7 del Yasuní, el Ministerio del Ambiente del Ecuador(MAE) planteará reformas legales para poder viabilizar los cambios aprobados en las urnas.

El ministro Tarsicio Granizo asegura que después de que se enmiende la Constitución para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos presentará una reforma a la Ley de Minería para mejorar los controles.

“Tenemos 1.800 concesiones mineras entregadas legalmente, pero sin permisos ambientales ¿es esto ilegal o no? (...) La ley es un poco ambigua, ya que dice que puedes tener una concesión primero y luego tener un permiso ambiental. Queremos modificar la legislación para que no haya la posibilidad de empezar actividades mineras sin tener permisos ambientales. Una vez que se cambie la Constitución escalaremos hacia abajo para revisar toda la normativa minera”, señala.

Con esto concuerda Benito Bonilla, vocero del colectivo YASunidos. “Es positivo que se reconozca que se entregaron concesiones mineras sin permisos ambientales. El MAE había sido solo un accesorio, además de la reforma el ministerio debe regular, controlar y retirar concesiones de ser necesario”. Y considera que en las reformas “se debe incluir el punto de vista de las organizaciones, comunidades indígenas que han sido invisibilizadas en todo el proceso, desde el otorgamiento de permisos ambientales pasando por la consulta previa que ha sido obviados por las empresas mineras”.

Mientras, con la pregunta 7 se amplió la Zona Intangible en el Parque Nacional Yasuní. Aunque en octubre el Ministerio de Hidrocarburos indicó que ese aumento sería de 62.188 hectáreas y que se realizaría en cuatro puntos de la zona norte del parque, paralelo al campo ITT, y en la oeste, Granizo dice que todavía se realizan estudios para determinar las áreas donde se ampliará. “Es un tema en el que están involucrados varios ministerios, está Hidrocarburos, Defensa, Justicia y Ambiente. Nosotros todavía estamos estudiando los sitios donde podría realizarse esta ampliación. Es un proceso que lo realizaremos con los expertos para que la ampliación cumpla con la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Creemos que la mayor parte de la ampliación será al oeste del PNY porque es allí donde se ha visto mayor presencia, fuera del área intangible, de los pueblos aislados”.

Para David Romo, codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito, no se puede garantizar del todo que con la ampliación se proteja a los pueblos no contactados: “La forma tradicional de vida de estos pueblos es migratoria, lo que significa que, probablemente, entrarán en lugares que no estén en la Zona Intangible”.

Además, con la aprobación de esta pregunta se reduce el área de explotación en el parque de 1.030 a 300 hectáreas. Granizo asegura que la afectación será en menos de 300 ha: “No podemos darnos el lujo (de mantener recursos bajo tierra), por eso queremos una explotación racional, con los mejores estándares de calidad y en el menor espacio posible cuando es en áreas protegidas”. (I)