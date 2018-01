El Sí supera al No en las siete preguntas de la consulta popular, según sondeo de opinión de Eureknow

El Sí aventaja al No en las siete preguntas de la consulta popular y referéndum del próximo 4 de febrero, de acuerdo a un sondeo de opinión realizado por la empresa Eureknow S.A. en tres muestras realizadas a un total de 2.720 electores.

La empresa realizó un muestreo aleatorio por conglomerados en una encuesta cara a cara y midió intención de voto de la consulta popular y referéndum en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, en un sondeo que se realizó en tres etapas: el primer corte del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2017, con una muestra de 760 casos con +/-3,6 % de error, y 95 % de confianza.

El segundo corte se realizó del 10 de diciembre del 2017 al 7 de enero del 2018, a un total de 760 entrevistados.

La tercera muestra, del 18 al 22 de enero del 2018, se realizó la muestra de 1.200 casos con +/-2,8 de error con 95 % de confianza.

A continuación los resultados del sondeo:

Primera pregunta

Primera muestra

Sí 79,9 %

No 20,1 %

Segunda muestra

Sí 71,5 %

No 28, 5 %

Tercera muestra

Sí 74,0 %

No 26,0 %

Segunda pregunta

Primera muestra

Sí 74,8 %

No 25,2 %

Segunda muestra

Sí 66,6 %

No 33,4 %

Tercera muestra

Sí 69,3 %

No 30,7 %

Tercera pregunta

Primera muestra

Sí 76,1 %

No 23,9 %

Segundo corte

Sí 64,2 %

No 35,8 %

Tercer corte

Sí 66,1 %

No 33,9 %

Cuarta pregunta

Primera muestra

Sí 86,8 %

No 13,2 %

Segunda muestra

Sí 74,7 %

No 25,3 %

Tercera muestra

Sí 82,9 %

No 17,1 %

Quinta pregunta

Primera muestra

Sí 80,8

No 19,2 %

Segunda muestra

Sí 70,5 %

No 29,5 %

Tercera muestra

Sí 69,8 %

No 30,2 %

Sexta pregunta

Primera muestra

Sí 74,1 %

No 25,9 %

Segunda muestra

Sí 71,2 %

No 28,9 %

Tercera muestra

Sí 66,6 %

No 33,4 %

Séptima Pregunta

Primera muestra

Sí 77,0 %

No 23,9 %

Segunda muestra

Sí 66,3 %

No 33,7 %

Tercera muestra

Sí 68,0 %

No 32,0 %

De acuerdo a la ley electoral en Ecuador, hay prohibición de difundir sondeos los diez días previos al proceso eleccionario. (I)