Morenistas buscan los votos para designación de María Alejandra Vicuña

Quito -

Hasta ayer continuaba la puja de los votos para asegurar la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República en reemplazo de Jorge Glas, una vez que se declaró su ausencia del cargo.

Vicuña lidera la terna enviada por el presidente Lenín Moreno para ejercer las funciones de vicepresidenta por el tiempo que falta para completar el periodo de cuatro años. Completan el trío María Fernanda Espinosa (canciller) y Rosana Alvarado (ministra de Justicia). Las tres ocuparon cargos públicos durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa.

Para instalar la sesión del pleno se necesita mayoría absoluta de sus integrantes, esto es, 69 asambleístas presentes en la sala; y con la misma cantidad de votos se la designará.

Según lo programado, en la misma sesión se posesionaría a la segunda mandataria. Ayer se empezó a adecuar una rampa al ingreso de la Asamblea.

La postura anunciada por los socialcristianos y CREO, de abstenerse y votar en contra de la terna, puso en aprietos a los legisladores de AP afines a Moreno, quienes aceleraron las negociaciones para asegurar los 69 votos que se necesitan.

La búsqueda de votos llevó al ala morenista a abrir diálogos con el sector de SUMA, la Bancada de Integración Nacional (BIN) que reúne a las minorías, e inclusive con un grupo de legisladores disidentes de CREO, liderado por Franco Romero.

Ayer se conoció que en CREO habría al menos cinco votos que irían a apoyar a Vicuña. En la lista constan Fernando Burbano y Esteban Bernal, quienes representan al movimiento Juntos Podemos.

Burbano afirmó que designar a Vicuña “es la salida democrática y legítima que al momento existe, porque en realidad está vacante la vicepresidencia de la República”.

Daniel Mendoza (AP-Morenista) aseguró que Vicuña cuenta con el apoyo suficiente de votos, empezando con 44 asambleístas de AP, que expresaron su respaldo a Lenín Moreno, quienes “estamos con un criterio unificado de votar por el primer nombre de la terna”.

Dijo que conoce que hay apoyos desde la bancada del BIN, y que hay “algunas voluntades individuales, de otros sectores políticos, que se van a expresar este sábado en la votación”.

Henry Cucalón (PSC) ratificó ayer que la decisión de su bancada es abstenerse y que AP debe asumir la responsabilidad de nominar a Vicuña.

En cambio, Roberto Gómez dijo que es decisión de CREO votar en contra y que luego de esa votación el país conocerá quiénes se quedan en la bancada y cuál es el oficialismo que valida a Vicuña, que a su criterio representa al continuismo de los últimos diez años. (I)

Lo que se sabe

CREO no apoyará

El excandidato presidencial y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, anunció que su bancada en la Asamblea no apoyará a ninguna de las integrantes de la terna enviada por el presidente Lenín Moreno, porque no refleja el cambio que ha pedido la ciudadanía. “Ha ofrecido exactamente lo contrario al proponer una terna integrada por el correísmo más rancio... No podemos ser cómplices de ese engaño, un engaño sacar a Glas para proponer personas que han sido igual de instrumentales de todos los abusos y atropellos...”, dijo Lasso.

SUMA dará votos

En el movimiento SUMA hay el criterio de viabilizar la institucionalidad del país y apoyar la terna del Ejecutivo para reemplazar a Jorge Glas. Sin embargo, Guillermo Celi, coordinador de grupo, reunirá a los asambleístas hoy, a las 12:00, para ratificar la decisión, y advirtió que ese respaldo no constituye una carta en blanco, porque la fiscalización al Gobierno continuará.

No hay otra opción

Si bien la Bancada de Integración Nacional aspiraba a una terna diferente, no les queda más que apoyar la propuesta por el presidente de la República, de lo contrario una de las candidatas entrará a ocupar la Vicepresidencia por el ministerio de la Ley, luego de 30 días, afirmó Raúl Tello, quien argumentó que en estos momentos existe la necesidad de dar estabilidad al Ecuador, cuando está convocada una consulta popular para ‘descorreizar’ el país. (I)