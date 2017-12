Los 10 temas más analizados del 2017

La recesión económica, las elecciones presidenciales y las denuncias de corrupción que involucran a la constructora brasileña Odebrecht fueron los temas más analizados del año que termina. Ecuador creció un 3,3% en el segundo trimestre de 2017, en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras del Banco Central (BCE). Sería una señal de recuperación tras la caída de los precios del petróleo y el terremoto de 2016. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía cierre con un crecimiento del 0,2% el 2017 y crezca 0,6% en 2018. Pero el BCE anunció a inicios de diciembre que el crecimiento será del 1,5% este año.

Una encuesta realizada por este Diario sobre por quién votarían los ecuatorianos en la segunda vuelta electoral fue el video más visto en la red social Facebook, seguido de una rueda de prensa del expresidenciable Guillermo Lasso.

En cambio, lo más leído en eluniverso.com fue la divulgación de los nombres de los políticos involucrados en el esquema de sobornos de Odebrecht en toda América. Por esta investigación el presidente Lenín Moreno retiró todas las funciones al vicepresidente Jorge Glas, actualmente sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita. Esta nota fue la segunda más leída. También se destaca que escritores nacionales logren mantenerse en el top de libros más vendidos. (I)

Las 10 empresas más grandes

La tendencia de crecimiento de la economía durante lo que va del año indicaría una mejoría con respecto a 2015 y 2016. Las cifras de la Superintendencia de Compañías -con información disponible hasta 2016- señalan un decrecimiento en los ingresos de ocho de las diez compañías más grandes del país. Solo mejoraron Celec EP y Difare.

1. EP Petroecuador $ 8.212,96 millones

2. Corporación Favorita (Supermaxi) $ 1.887,15 millones

3. Conecel (Claro) $ 1.430,66 millones

4. CNEL EP $ 1.247,40 millones

5. Corporación El Rosado (Mi Comisariato) $ 977,34 millones

6. CNT EP $ 944,95 millones

7. Pronaca $ 913,50 millones

8. Celec EP $ 847,67 millones

9. Dinadec $ 767,01 millones

10. Difare (Pharmacy's/Cruz Azul) $ 651,80 millones

Los 10 bancos con más utilidades

Desde este año la Superintendencia de Bancos y Seguros considera a Diners Club dentro de las cifras de bancos privados. Antes era considerado sociedad financiera. Con ello ocupa el cuarto lugar de las entidades bancarias con más ganancias, desplazando al Banco Guayaquil al quinto lugar. Los diez bancos privados del país acumularon utilidades por $ 355,8 millones de enero a noviembre de este año, el 46% más que en el mismo periodo del 2016.

1. Banco Pichincha $ 68'34 millones

2. Banco del Pacífico $ 65'14 millones

3. Banco Internacional $ 40'05 millones

4. Banco Diners Club $ 39'77 millones

5. Banco Guayaquil $ 38'72 millones

6. Produbanco-Promerica $ 32 millones

7. Banco Bolivariano $ 24'81 millones

8. Citibank $ 11'32 millones

9. Banco General Rumiñahui $ 8'87 millones

10. Banco Solidario $ 8'67 millones

Las 10 películas más taquilleras

Supercines

1. Rápidos y furiosos 8

2. La bella y la bestia

3. Thor Ragnarok

4. Spiderman de regreso a casa

5. Moana

6. Piratas del Caribe

7. Liga de la justicia

8. Annabelle 2: la creación

9. Mi villano favorito 3

10. Logan

[Top de cintas nacionales]

1. Tal vez mañana

2. Solo es una más

3. Horas exhaustas

4. Tayos

5. 2 papás en Navidad

6. Si yo muero primero

7. 52 segundos

8. Mi tía Toty

9. Quijotes negros

10. Killa

Los 10 libros más vendidos

Mr. Books y Librimundi

1. Más allá del invierno (Isabel Allende)

2. Cuento de buenas noches para niñas rebeldes (Elena Favilli)

3. Origen (Dan Brown)

4. Uno siempre cambia al amor de su vida (Amalia Andrade)

5. Inteligencia emocional (Daniel Goleman)

6. Amor a cuatro estaciones (Nacarid Portal Arráez)

7. Por trece razones (Jay Asher)

8. El laberinto de todos los espíritus (Carlos Ruiz Zafón)

9. Tres veces tú (Federico Moccia)

10. El séptimo Rafael (Mónica Almeida y Ana Karina López)

Librería Rayuela

1. Autobiografía no autorizada (Mónica Varea)

2. A la sombra del magnolio (Benjamín Ortiz)

3. El feriado petrolero (Fernando Villavicencio)

4. El séptimo Rafael (Mónica Almeida y Ana Karina López)

5. Los viajeros de las gemas sagradas (Josette Burgaen)

6. El sabio ignorado (Francisco Febres Cordero)

7. Faltas ortográficas (Eduardo Varas)

8. Humo (Gabriela Alemán)

9. Prohibido olvidar... meee (Xavier Bonilla)

10. Un marciano en la oreja (Isabel Jijón)

Lo más escuchado en Spotify

En Ecuador

1. Échame la culpa (Luis Fonsi-Demi Lovato)

2. Déjala que vuelva (Piso 21-Manuel Turizo)

3. Corazón (Maluma-Nego do Borel)

4. Criminal (Natti Natasha-Ozuna)

5. Sensualidad (Bad Bunny-Prince Royce-J. Balvin)

6. Mayores (Becky G-Bad Bunny)

7. Qué va (Álex Sensation-Ozuna)

8. Robarte un beso (Carlos Vives-Sebastián Yatra)

9. Se preparó (Ozuna)

10. Suena el dembow (Joey Montana-Sebastián Yatra)

En el mundo

1. Rockstar (Post Malone-21 Savage)

2. Havana (Camila Cabello-Young Thug)

3. All I want for Christmas is you (Mariah Carey)

4. River (Eminen-Ed Sheeran)

5. New rules (Dua Lipa)

6. Wolves (Selena Gómez-Marshmello)

7. Perfect duet (Ed Sheeran-Beyoncé)

8. Perfect (Ed Sheeran)

9. Gucci Gang (Lil Pump)

10. Him & I (Eazy-Halsey)

Las 10 personas más adineradas de América Latina

1. Carlos Slim (México), propietario de Claro ($ 54 mil millones)

2. Jorge Lemannm (Brasil), dueño de AmBev ($ 29 mil millones)

3. Joseph Safra (Brasil), propietario de Safra Group ($ 20 mil millones)

4. Marcel Herrmann Telles (Brasil), socio de Anheuser-Busch InBev ($ 14 mil millones)

5. Germán Larrea Mota Velasco (México), director de la minera Grupo México ($ 13 mil millones)

6. Iris Fontbona (Chile), dueña de la minera Antofagasta Plc ($ 13 mil millones)

7. Carlos Alberto Sicupira (Brasil), socio de Anheuser-Busch InBev ($ 12 mil millones)

8. Luis Carlos Sarmiento (Colombia), presidente del Grupo Aval Acciones ($ 11 mil millones)

9. Alberto Bailleres González (México), presidente del Grupo Bal ($ 10 mil millones)

10. Eduardo Saverin (Brasil), socio de Facebook ($ 7 mil millones)

Lo más visto en Youtube

Videos

1. Until we will become dust-Oyster Mask

2. Ed Sheeran - Shape of you-Kyle Hanagami choreography

3. Ping pong trick shots 3

4. Darci Lynne: 12 year old singing ventriloquist-America's Got Talent 2017

. Ed Sheeran carpool karaoke

6. Lady Gaga's full Pepsi Zero sugar Super Bowl LI halftime show

7. Inauguration day

8. History of the entire world, I guess

9. In a Heartbeat

10. Children interrupt BBC News interview

Clips musicales

1. Despacito (Luis Fonsi-Daddy Yankee)

2. Shape of you (Ed Sheeran)

3. Mi gente (J Balvin-Willy William)

4. Felices los 4 (Maluma)

5. That’s what I like (Bruno Mars)

6. Ahora dice (Chris Jeday-J. Balvin-Ozuna-Arcángel)

7. El amante (Nicky Jam)

8. Swalla (Jason Derulo-Nicki Minaj-Ty Dolla $ign)

9. I’m the one (DJ Khaled-Justin Bieber-Quavo-Chance the Rapper-Lil Wayne)

10. Súbeme la radio (Enrique Iglesias-Descemer Bueno-Zion & Lennox)

Los videos más vistos en el Facebook de El Universo

1. ¿Por quién votarás en la segunda vuelta?

2. Guillermo Lasso se pronunció sobre declaraciones de Lenín Moreno y de Rafael Correa

3. La dura y conmovedora realidad de un reciclador y su mascota en Guayaquil

4. Periodista reportaba en vivo sobre el simulacro de terremoto, cuando ocurrió el fuerte sismo en Guayaquil

5. Ambiente en el exterior del CNE Guayas (luego de resultados de elecciones en primera vuelta)

6. Cierre de campaña de Guillermo Lasso en Guayaquil

7. La vía Pifo - Papallacta se cubrió de hielo

8. Simpatizantes de CREO-SUMA se toman carriles de puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil

9. Debate ‘Conversando con el Ecuador’ de la Cámara de Comercio de Guayaquil

10. Rueda de prensa de Guillermo Lasso desde Quito

Lo más leído en eluniverso.com

1. Nombres y montos de quienes fueron sobornados por Odebrecht son ya públicos, según medio panameño

2. Presidente Lenín Moreno retira de todas sus funciones a Jorge Glas

3. Falleció la esposa de (futbolista) Gabriel Achilier

4. Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: horarios y canales para ver el Combate del Siglo

5. Aquí todas las revelaciones de Carlos Pareja Yannuzzelli con los episodios de CapayaLeaks

6. Falleció periodista Paúl Martillo, presentador de ‘Código Fútbol’

7. Consulte dónde debe votar en las elecciones de febrero del 2017 de Ecuador

8. Apps que ayudan a encontrar el celular perdido, incluso si está apagado

9. Se activa falla geológica de Guayaquil, advierte experto

10. Joven desaparecido en Quito fue hallado en el centro de Guayaquil

Las plataformas mas VOD (Video on Demand) más populares en el mundo

1. Netflix

2. Amazon Prime Video

3. HBO Go

4. Claro Video

5. Qubit.tv

6. iTunes

7. Crackle

8. Mubi

9. Fox Play

10. Directv on demand