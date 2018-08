Una mirada a la transportación urbana de Guayaquil

Aunque las calles de nuestra ciudad ya no conservan a la vista los espacios utilizados en los antiguos carruajes, fue posible observarlas hasta el siglo pasado, lo que permitió a los ciudadanos acercarse a la recordada imagen del Guayaquil colonial, en donde los carruajes eran parte del paisaje urbano. Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, estos fueron los primeros ‘taxis’ utilizados por nuestra gente.

Este tipo de transporte urbano, también conocido con el nombre de ‘coches de punto’, indudablemente es un grato recuerdo histórico de muchos guayaquileños. La primera carroza a tracción animal que circuló alrededor de Guayaquil, fue una línea de la Empresa del Salado que abrió el recorrido a lo largo de la av. 9 de Octubre en 1873.

Sin embargo, la fundación de la Empresa de Carros Urbanos entre 1883-1885 renovó el transporte público y al poco tiempo de fundada compró la Empresa del Salado y con ella las líneas que llegaban, entre otras rutas, al hipódromo en el sur de la ciudad.

Melvin Hoyos, director de Cultura del Municipio de Guayaquil, asegura que el más curioso y recordado de los carros de la empresa fue aquel que los guayaquileños bautizaron con el nombre de ‘Vaca Loca’, que atravesaba la calle 9 de Octubre a todo lo largo, para llegar hasta los Baños del Salado, donde posteriormente se construiría el American Park.

Así nació una empresa llamada a ser la líder en el transporte urbano. En 1906 se funda la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica con el fin de proporcionar luz a la ciudad. Y es así como el 15 de enero de 1910 se inaugura el primer servicio de tranvías eléctricos, eso llevó a la quiebra a la Empresa de Carros Urbanos, que estaba dirigida por el empresario Rodolfo Baquerizo Moreno. Solo hasta 1930 duraron los tranvías tirados por caballos o mulas, y los últimos tranvías eléctricos corrieron hasta 1950.

Adiós al tranvía ante la llegada de los buses

Y aunque la historia no ha podido encontrar aún fechas precisas de cuándo aparecieron los primeros autobuses en la ciudad, César Carranza, presidente de la Fetug (Federación de Transportadores Urbanos de la Provincia del Guayas), recuerda que entre las primeras líneas pioneras en la ciudad constan las líneas 2 y 3 de la Cooperativa Guayaquil y la línea 4 de la Cooperativa Gran Colombia, alrededor de los años 55 y 1960, hasta 1974 aproximadamente. “En 1974 se creó una nueva ruta, la línea 16, que no cambió de recorrido y no rotaba como las otras 15 líneas que ya existían”.

Eddie López Ramos, de 73 años y más de 50 dedicados a la conducción de buses, dice que las marcas de los primeros vehículos que circularon por la ciudad eran: Chevrolet, Dodge, Mercury, Fargo y Ford; el valor del pasaje era de 2 reales de sucre, luego por los años 66 y 68 aparecieron los colectivos de 12 pasajeros que cobraban 1 sucre. “En ese tiempo las únicas calles pavimentadas eran Capitán Nájera hasta la 13, Ayacucho hasta la 13, Gómez Rendón; el resto era de tierra y rellenado con cascajo o basura en la zona del Suburbio.

El avance en la transportación urbana continúa y desde el 2006 la ciudad de Guayaquil inauguró una vía exclusiva para el paso de buses, del sistema Metrovía.

Para Hoyos, la evolución del transporte público obedece a la necesidad de que cada vez haya un transporte más rápido: “La idea es poder llegar más pronto a su destino y a un costo que no sea elevado para que no afecte la economía popular. Entonces, lo que se pretende es justamente encontrar esa clave, esa ecuación. Un transporte rápido cuyo costo no afecte a la economía de los ciudadanos y beneficie a todos los usuarios. El tranvía fue reemplazado por las máquinas a motor porque eran mucho más rápidas incluso que el tranvía eléctrico”, puntualizó.

Pero el tiempo no se detiene y junto a él, los nuevos medios de transportación urbana no se hacen esperar. Guayaquil ya ha emprendido un nuevo desafío y próximamente contará con el transporte aerosuspendido o Aerovía, proyecto impulsado por el Cabildo guayaquileño. (I)