Crean veeduría para pedir vuelos Cuenca - Guayaquil

Cuenca -

La decisión tomada por los directivos de la aerolínea estatal TAME de suspender nuevamente los vuelos entre Cuenca y Guayaquil despierta dudas e incertidumbre entre el sector comercial, turístico y en las autoridades locales.

En menos de un año es la segunda ocasión que se suspende el servicio.

Por la presión de gremios y autoridades, la compañía accedió a volar de lunes a jueves con una frecuencia diaria. De Guayaquil salía a las 17:40 y el retorno era a las 19:00. Para esta operación decidió usar un avión más pequeño: el ATR con capacidad para 40 pasajeros.

El problema con la suspensión es que estas dos ciudades se quedan desconectadas del servicio aéreo y la única forma de llegar es por vía terrestre.

Patricio Miller, presidente de la Cámara de Turismo, responsabiliza de esta nueva suspensión a la misma compañía porque no comprendió la dinámica del viajero al ponerle un itinerario incómodo.

Lo ideal, según él, hubiera sido que este vuelo sea a primera hora en la mañana y al final de la tarde. Según un estudio realizado por este gremio, cada mes la ciudad recibe a 100.000 visitantes de Guayaquil por diferentes motivos.

Con este concepto coincide el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, Jaime Moreno, quien recuerda que el año pasado, cuando reactivaron los vuelos, ya se advirtió que “la ruta era rentable, pero el horario no”.

Aunque no puede cuantificar el perjuicio asegura que las afectaciones se dan a todo nivel: cultural, social, económico académico y turístico. “El tema es porque las autoridades no han podido tratar a Tame como a cualquier otra aerolínea, de decirles que no pueden suspender el servicio cuando quieran”.

Por ahora, la única esperanza de reconexión aérea es con la empresa Aeroregional, que ya obtuvo de la Dirección de Aviación Civil y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) el certificado para realizar vuelos chárter, sin embargo, aún no se inauguran.

Según el titular del MTOP, Boris Palacios, desde esta semana hay la disposición de trabajar en el proceso de certificación para que la compañía obtenga el permiso de vuelos comerciales, pero eso dependerá del interés de sus directivos.

En búsqueda de una solución por la decisión de Tame se conformó una veeduría ciudadana. Según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, en los próximos días enviarán una carta al mandatario para que se dé una solución.

Conexión con Quito

Tame y Latam compiten en la ruta Cuenca-Quito. Y en esa ruta se ven cambios. El director de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, Carlos Jácome, asegura que de a poco Tame ha reducido el número de pasajeros, mientras que Latam los ha incrementado. En marzo la empresa estatal bajó 300 pasajeros y la multinacional subió 1.500, mientras que en abril Tame bajó 1.000 y Latam subió 4.000. (I)