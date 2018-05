A partir del 7 de junio inicia cobro de multas para quienes no sufragaron en Guayaquil

La Delegación en Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) entró en la última fase de entrega de certificados provisionales a los ciudadanos que no sufragaron en los últimos comicios. El documento tiene una validez de 90 días, desde la fecha en que se empezó a emitir, pero el CNE confirmó este martes que la fecha de caducidad termina el 7 de junio.

La entidad explicó que a partir de dicha fecha se iniciará el cobro de multas para quienes no sufragaron, en las delegaciones provinciales del organismo. Allí podrá canjear el documento definitivo, necesario para trámites.

La multa para quienes no sufragaron en el referéndum y consulta popular es del 10% de la remuneración mensual básica, que equivale a 38,60 dólares. Para quienes no actuaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto, la multa equivale al 15%, es decir $ 57,90, pero si la persona no realizó ambas cosas tiene doble multa el 10% del primer caso y el 15%, lo que suma un total de 96,521 dólares.

Mientras tanto, los ciudadanos que tengan su certificado provisional podrán realizar cualquier trámite público o privado hasta la fecha indicada, luego deben pagar la multa correspondiente y canjear el documento definitivo.

El CNE indicó que se realizó esta entrega provisional debido a que aún no estaba completa en la plataforma toda la información de quienes no votaron el pasado 4 de febrero. Una vez verificados los datos ya se puede proceder al cobro de la multa. (I)