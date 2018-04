Desde el lunes 16 abril CNE paga a miembros de Juntas Receptoras del Voto

Quienes participaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto en el Referéndum y Consulta Popular 2018 podrán solicitar su pago a partir del 16 de abril en cualquier agencia del Banco del Pacífico. Así lo indicó el Consejo Nacional Electoral este domingo en sus redes sociales y avisos en la prensa.

El CNE explica que los que hayan registrado sus cuentas electrónicas y también los que no indicaron su cuenta bancaria podrán acercarse a las agencias del banco mencionado o a las instituciones aliadas como BanEcuador, Banco Capital, Banco del Austro, Banco Internacional, Banco Procredit, Mutualista Azuay, Mutualista Imbabura y Mutualista Pichincha. En las cooperativas de ahorro y crédito cantonales también se puede realizar el cobro pero para conocer cuáles están aliadas, el interesado debe ingresar a la página de la institución: www.cne.gob.ec.

Para el cobro debe llevar la cédula de identidad.

Para quienes no sufragaron, al momento el CNE está emitiendo certificados provisionales válidos por 90 días que podrán ser usados para cualquier trámite público o privado. Esto se realiza a través de las Delegaciones Provinciales Electorales.

La entidad recordó que las personas que no sufragaron en el referéndum y consulta popular tienen una multa del 10% de la remuneración mensual básica, que equivale a 38.60 dólares. Para quienes no actuaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto, la multa equivale al 15%, es decir 57.90 dólares, pero si la persona no realizó ambas cosas tiene doble multa el 10% del primer caso y el 15%, lo que suma un total de 96.521 dólares.