Raphael: Trato de innovarme cada año y no quedarme nunca parado

Tiene 57 años de trayectoria musical. Ha grabado más de 50 discos de larga duración en español, italiano, francés, alemán, inglés y japonés. Entre sus reconocimientos constan 326 discos de oro, 49 de platino y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. Se trata del cantante Raphael.

Recientemente estrenó su disco RESinphónico, al que considera uno de los más importantes de su carrera. “El concepto de este disco es una vez más que yo me reinvento porque lo que me gusta es estar cada año diferente sin dejar de ser el mismo (...)”, explica el artista, quien hace dos años ya hizo un disco sinfónico.

En este nuevo trabajo discográfico, de trece temas, comenta que unió la música sinfónica con la electrónica y que cuenta con el apoyo del productor Lucas Vidal. “Hemos hecho un discazo maravilloso, estoy muy feliz de haberlo hecho. A la gente le está gustando muchísimo”, indica y expresa que con este proyecto se hizo una prueba así mismo de hasta dónde puede llegar.

“Yo trato de innovarme cada año y no quedarme nunca parado, porque no me gusta quedarme atrás”, dice.

También explica que el reinvento a su criterio es agarrar “las cosas que tienes en tu mano... y transformarlas en más modernas”.

El intérprete de Desde aquel día indica que para el álbum necesitaba canciones importantes, las que “hoy en día se hacen pocas” y por ello tuvo que recurrir a sus temas, entre los que cuentan con una nueva versión es Inmensidad, Mi gran noche y Que sabe nadie. “Es la primera vez que me permito el lujo de versionar la canción mía más importante Yo soy aquel”, agrega.

Aunque cuenta con varios reconocimientos, discos, innumerables giras por el mundo, el español afirma que “todavía queda mucha tela por cortar, por mostrar, muchas que enseñar, aprender y hacer para que el público escuche”, por lo que la jubilación “para nada está en mis planes, por supuesto algún día tendré que marchar, algún día que está muy lejano”. (E)