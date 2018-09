Película española "Entre dos aguas", premiada en San Sebastián

San Sebastián -

La película española "Entre dos aguas", emocionante historia de dos hermanos gitanos andaluces, se alzó este sábado con la codiciada Concha de Oro al mejor filme en el Festival de San Sebastián.

El triunfo tiene un sabor especial para el director, el catalán Isaki Lacuesta, que ya logró en 2011 en San Sebastián la Concha de Oro por su película "Los pasos dobles".

Su nueva cinta es la secuela de "La leyenda del tiempo", que ya sacó en 2006 con los mismos protagonistas, los hermanos Israel Gómez y Francisco José 'Cheíto' Gómez, que actúan con sus mismos nombres.

Al recoger el premio, Lacuesta recordó que la película empezó a filmarse en 2004, en tiempos de su anterior filme.

La historia se desarrolla en la Bahía de Cádiz, y en ella Israel es un adulto que acaba de pasar tres años en prisión por narcotráfico, padre de tres hijas pequeñas, y que al salir se encuentra con que su mujer lo echa de casa.

Cuenta con su hermano Cheíto, soldado de la Marina. Trata de ganarse la vida como marisquero y como vendedor de chatarra robada, para luego ceder a la tentación del narcotráfico.

Sin embargo, ni siquiera el dinero fácil consuela la angustia de la muerte trágica de su padre, que no sabe si vengar o no, ni la pena por no vivir con sus hijas.

Esta película competía en la sección oficial del festival junto a otras 17 producciones en representación de Argentina, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Suiza, Noruega, China, Japón, Corea del Sur y Filipinas.

En 2017, el festival otorgó su Concha de Oro a la comedia estadounidense "The Disaster Artist" del director y actor James Franco.

Premios del certamen

Estos son los principales premios otorgados en este certamen que se celebra en la ciudad del norte de España:

Concha de Oro a la mejor película: "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta (España)

Premio especial del jurado: "Alpha, The Right To Kill", de Brillante Mendoza (Filipinas)

Concha de Plata al mejor director: Benjamín Naishtat por "Rojo" (Argentina)

Concha de Plata al mejor actor: Darío Grandinetti por "Rojo" (Argentina)

Concha de Plata a la mejor actriz: Pia Tjelta por "Blind Spot" (Noruega)

Premio del jurado al mejor guión: Paul Laverty por "Yuli" (España) y Louis Garrel por "L'homme fidèle" (Francia)

Premio del jurado a la mejor fotografía: Pedro Sotero por "Rojo" (Argentina)

Premios honoríficos Donostia: Judi Dench (Gran Bretaña), Danny DeVito (EEUU) y Hirokazu Kore-eda (Japón).

Premio Nuevos Directores: "Jesus", de Hiroshi Okuyama (Japón)

Premio Horizontes Latinos: "Familia sumergida", de María Alché (Argentina)

