Se canta lo que se anhela, dice Jorge Drexler

El uruguayo Jorge Drexler toca la guitarra desde los 10 años. En Salvavidas de Hielo (2017) decidió sumergirse en una exploración más profunda de ese instrumento. Aparte de la voz, es la única herramienta que usó para grabar el disco número 13 de su carrera. La producción se hizo entre México y Madrid. Guitarras clásicas y variaciones como la barroca, jarana, tololoche (variación de contrabajo), entre otras, se usaron para lograr 11 temas de bossa, son jarocho, milonga, candombe, con sonidos electrónicos, entre otros géneros. El cantante dará tres conciertos en Ecuador: el 12 de septiembre en Cuenca, el 14 en Guayaquil; y el 15 en Quito.

Un tema recurrente en tus canciones es la migración. En el último disco incluyes el tema Movimiento. ¿cuál es tu opinión acerca de la migración venezolana que está ocurriendo en Latinoamérica?

Una parte de mi familia se exilió en Venezuela en los años 70. Es una tragedia... han tenido una década tan complicada, lo único que puedo esperar es que estén mejor... La historia transcurre tan rápido. Los que hoy piden, hace poco dieron, por eso no hay que tirar manteca al techo, y ser generoso con la gente que busca sobrevivir. Como he contado, mi padre escapó de la guerra nazi, y Bolivia fue el único país que lo acogió. Parte de mi familia está en Venezuela. Los venezolanos son gente capacitada, con una gran cultura, es gente que llega como una migración positiva.

En países latinoamericanos los venezolanos han sufrido xenofobia. ¿Crees que se debe a la crianza nacionalista?

Soy un amigo de la pertenencia, pero no del sentimiento nacionalista. La forma como se construye la identidad es muy compleja... Es bueno tener raíces profundas, pero todos tenemos un círculo de empatía y debemos ampliarlo, no achicarlo. Pertenecemos a una familia, a una tribu, a una religión, estado, al final pertenecemos a la biósfera. Hay que salir de los límites del país... a la biodiversidad. Hablando de eso, Ecuador es el país más biodiverso del mundo (respecto a su tamaño) ustedes deben cultivar esa empatía que tiene su naturaleza. Tienen músicos que están haciendo grandes cosas, Nicola Cruz, Mateo Kingman, de lo poco que conozco hay trabajos que tienen que ver con la naturaleza, con la consciencia. Nicola Cruz cambió el rumbo de este último disco. Lleva un tiempo colaborando conmigo y yo participé en una canción suya, es mi exponente favorito de la electrónica latinoamericana, el nivel, la calidad, la técnica que mostró...

Salvavidas de hielo explora los sonidos de la guitarra. En un video TED explicas el trabajo que te tomó escribir en décimas Milonga del moro judío. ¿Cada canción que haces tiene ese proceso tan meticuloso, tan extenso?

A veces la amplitud del trasfondo no es tan evidente. ‘Quimera’, por ejemplo, parece fácil, pero no lo fue. Supongamos que hablo de ‘Martínez’, la escribí en dos horas. El trabajo que hay atrás es de años, escribes un tema que narra algo que pasó 23 años atrás. En este disco, ‘Movimiento’ fue reescrita, de la guitarra al piano, del piano a la guitarra, trabajada sector por sector. Depende mucho de la canción, pero no siempre el trabajo es proporcional al resultado, a veces estás mucho tiempo en algo que luego vez que no vas a ningún lado, otras tardas horas. (E)