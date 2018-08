Artistas y otras personalidades rinden homenaje a Aretha Franklin en Twitter

La ganadora del Grammy, Aretha Franklin, llevó el título de "la reina del soul" por su voz poderosa y desgarradora, y su música se convirtió en parte de la banda sonora estadounidense desde la década de 1960.

Estos son algunos de los tributos que se publicaron en internet cuando se informó la muerte de la cantante el jueves:

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle dijeron en un comunicado: "En su voz podíamos sentir nuestra historia toda: nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto ganado con tanto esfuerzo. Ella nos ayudó a sentirnos más conectados el uno con el otro, más optimistas, más humanos. Y a veces ella nos ayudaba a olvidarnos de todo lo demás y bailar ".

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5 — Barack Obama (@BarackObama) August 16, 2018

El exBeatle Paul McCartney en Twitter : "Démosnos un momento para dar gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la reina de nuestras almas, que nos inspiró a todos durante muchos años. Se le extrañará, pero el recuerdo de su grandeza como músico y ser humano vivirá con nosotros para siempre. Con amor Paul".

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Elton John recordó la actuación final de Franklin, en una jornada benéfica de su fundación contra el SIDA en noviembre. "Ella estaba obviamente mal y no estaba segura de poder hacerlo, pero Aretha cantó y fue una explosión (...) Cantó magníficamente y todos lloramos. Fuimos testigos de la mejor artista del soul de todos los tiempos. La adoraba y adoraba su talento".

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated – she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018

El cantante de Motown Smokey Robinson:"Esta mañana mi amiga más grande en este mundo se fue a casa para estar con nuestro Padre. La extrañaré mucho pero sé que está en paz".

This morning my longest friend in this world went home to be with our Father. I will miss her so much but I know she’s at peace. #QueenOfSoul pic.twitter.com/UatS3U3YXe — Smokey Robinson (@smokey_robinson) August 16, 2018

La actriz y cantante Barbra Streisand, quien además publicó en Twitter una fotografía con Franklin de 2012. "Es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo".

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) August 16, 2018

- El presidente de Estados Unidos Donald Trump: "La reina del soul, Aretha Franklin, ha muerto. Era una gran mujer, con un maravilloso don de Dios: su voz. ¡Se le extrañará!"