Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney, dio a luz a su segundo bebé

Los Ángeles -

Britney Spears tiene una nueva sobrina.

La cantante felicitó el jueves en Twitter a su hermana, Jamie Lynn Spears, por el nacimiento de su segunda hija, Ivey Joan Watson.

"No podría estar más emocionada al darle la bienvenida a la bebé Ivey a este mundo", escribió Britney Spears.

I could not be more excited to welcome baby Ivey to this world. Congrats to @jamielynnspears and the whole family - I love you all so much!!! pic.twitter.com/o3M8IdSS4h

— Britney Spears (@britneyspears) 12 de abril de 2018