Manchester United despide a DT José Mourinho

Manchester -

El Manchester United despidió el martes a su técnico José Mourinho, dos días después de que el club con más trofeos en el fútbol inglés se desplomara aún más en su decepcionante temporada en la Liga Premier tras perder ante el Liverpool.

El entrenador adjunto Michael Carrick asumirá las riendas del equipo en forma interina. El United indicó que nombrará a un técnico provisional hasta que concluya la temporada, pero no dijo quién será.

La directiva tomó su decisión mientras el club se ubica en sexto sitio de la tabla, a 19 puntos del líder Liverpool y a 11 unidades del Chelsea _que se encuentra en cuarto sitio_ en la contienda por un boleto a la Liga de Campeones. Es el peor arranque del United en 17 partidos en una campaña de la liga desde la de 1990-91.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 de diciembre de 2018