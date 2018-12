Guillermo Almada pide seis refuerzos para Barcelona SC

El presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos, es desde ayer también el presidente de la Comisión de Fútbol tras la renuncia de Aquiles Álvarez. Esta mañana, en diálogo con radio Sucre, el principal dirigente de los amarillos comentó que el técnico Guillermo Almada ha pedido reforzar el plantel en seis posiciones de cara a la temporada 2019.

"El técnico me ha pedido reforzar en 6 posiciones: un zaguero central, un número 5 (volante de marca), dos wingers (extremos) y 2 números 9 (delanteros)", dijo Cevallos.

Barcelona no exterioriza los nombres de sus posibles fichajes para el próximo año en que el equipo afrontará el torneo de la LigaPro y la Copa Libertadores (fase previa), pero hablando de las zonas que preocupan a Almada, Cevallos dijo sobre la defensa que "Frickson Erazo, al día de hoy, tiene contrato con Barcelona".

Respecto a los volantes, ya es un hecho el retorno de Richard Calderón (estuvo a préstamo en Universidad Católica) y la salidas de Segundo Castillo y Oswaldo Minda.

Jhegson Méndez, abierto a ‘escuchar’ a Barcelona y Emelec

La situación de Steven Zamora aún no se ha hecho pública. Hace dos semanas el jugador dijo que todavía no tenía contacto con la dirigencia para saber si renovaba o no su vinculación con el club. Al capitán Matías Oyola le queda todavía un año de contrato y Damián Díaz está ratificado para la siguiente temporada.

Respecto a los delanteros, Barcelona busca la extensión del préstamo del argentino Juan Ignacio Dinenno con su club de origen, Racing de Avellaneda.

Cevallos lamentó que su equipo no haya llegado a las finales del campeonato. "Las lesiones de jugadores que los necesitamos en muchos compromisos nos complicaron", comentó.

El presidente de los amarillos ratificó su visión de fortalecer de a poco -y no de un solo golpe- el primer plantel con jugadores de la cantera. "No puedes arriesgar con 10 o 15 jugadores jóvenes, es necesario tener jugadores con experiencia y que los jóvenes se vayan consolidando".

En ese sentido, Cevallos mencionó que a la pretemporada, en Montevideo, Uruguay, "asistirán de ocho a diez chicos de las formativas".

La deuda de Barcelona es de USD 12 millones, según Cevallos

El aspecto económico también fue abordado por el dirigente y exarquero de los canarios. "Hemos pagado el 75% de las deudas de Barcelona", aseguró.

"En tres años es complicado solucionar el daño que han hecho en 10 o 15 años y hemos pagado muchas deudas", dijo Cevallos, para luego centrarse en las cifras.

"Asumimos la presidencia con una deuda de 35 millones de dólares. Quedan 12 millones de deudas por pagar de las dirigencias anteriores". (D)