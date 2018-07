Luka Modric, de un refugio en su niñez, al paraíso

Moscú -

Capitán e imagen en la que se refleja Croacia, Luka Modric nunca dudó de su talento pese a su compleja historia de vida en un país que salía de la guerra cuando era un niño y donde al principio se le estimaba demasiado bajo para jugar fútbol.

Tras conducir a su selección nacional a su primera final mundial, fue elegido mejor jugador de Rusia 2018, condecoración que le ubica junto a grandes nombres como los de Lionel Messi (2014), Zinedine Zidane (2006) y Ronaldo (1998).

“He pasado por muchas cosas duras en mi vida. Lo más importante es no rendirse nunca, confiar en ti mismo y seguir luchando”, aseguró Modric.

“Hay obstáculos, altibajos; pero tienes que creer en ti mismo y luchar para triunfar. Esa fue mi motivación”, añadió el futbolista del Real Madrid.

No fue fácil, sin embargo, para este elegante centrocampista de 32 años y 1,72 m ganar protagonismo en la competitiva élite del fútbol mundial. Considerado demasiado menudo en sus inicios, pocos pensaban cuando era un niño refugiado de la guerra en los Balcanes que acabaría conduciendo a Croacia a su primera final.

“No tengo nada que responder a quienes pensaban eso. Nunca dudé de mí mismo por lo que decían. Siempre pensé que podía llegar a donde estoy hoy y, gracias a Dios, llegué”, dijo con su habitual tono serio.

“No hace falta ser un gigante para jugar al fútbol. Esos comentarios no fueron un peso para mí, sino una motivación”.

No obstante, su biógrafo Vicente Azpitarte debió desmentir recientemente que Modric debiera escapar de un campo de concentración y su abuelo fuese ejecutado frente a él.

Desde luego no le fue mal. Tras vencer cuatro Ligas de Campeones con el Real Madrid y conquistar la admiración del planeta fútbol, consiguió el subcampeonato mundial.

Tanto, que muchos piden para él primer Balón de Oro que acabe con la década (2008-2017) de monopolio de Messi y Cristiano Ronaldo.

“Ya dije muchas veces que estoy concentrado en el éxito de mi selección. Es muy agradable que te nombren en ese contexto, pero no me preocupo con eso”, había asegurado. (D)

Luka Modric, futbolista