Médico ecuatoriano fue galardonado como mejor profesional en su especialidad

Los procedimientos de cirugía bariátrica del Dr. Trino Andrade Zambrano han cambiado la vida de más de 3.000 pacientes a lo largo de su trayectoria.

El médico, especializado en cirugía digestiva y cirugía gastroenterológica en el Hospital Das Clínica Sao Paulo Brasil, lleva a cabo, según el diagnóstico, bypass metabólico para diabéticos, y manga gástrica y bypass gástrico para obesos.

“Como todo procedimiento, los pacientes al principio tienen un poquito de temor, pero después van viendo los excelentes resultados”, explica el experto refiriéndose a la satisfacción y al cambio extremo que evidencian poco tiempo después de la cirugía. Aquello ha derivado en comentarios positivos entre sus pacientes, quienes son su mejor publicidad.

“Son los mismos pacientes las mejores referencias y son ellos quienes nos envían más personas, son los mejores testimonios, incluso personas que vienen de Europa y EE.UU.”, recalca Andrade.

Así, después de someterse al procedimiento, muchos refieren gozar de niveles normales de glucosa y presión arterial, reducción de peso sin rebote, entre otros cambios favorables que derivan en un notable estado de salud.

“Ellos me cuentan que ya no toman pastillas para la presión y diabetes, ya no se inyectan insulina, no se cansan, no tienen disfunción eréctil, y así viendo estos resultados vienen sus amigos o familiares”, relata el médico, y aclara que son métodos que en su mayoría los realiza por salud, para obesidad y diabetes, y en consecuencia derivan en un mejoramiento estético.

Merecido reconocimiento

Tomando en cuenta estos y otros aspectos, la Organización para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), institución que se encuentra integrada por médicos de diversas nacionalidades con la misión de promover y difundir el estudio, la enseñanza, la investigación, los nuevos avances científicos y tecnológicos en el área médica, otorgó al Dr. Andrade la máxima distinción institucional en salud, el Prize to the Medical by Achivement for a Better Life (premio por los logros alcanzados para una mejor vida).

La ceremonia oficial de entrega de la cuadragésima premiación, se llevó a cabo en San José, Costa Rica, del 23 al 25 de agosto en el marco de aniversario del XL Congreso Mundial Internacional en Salud IOCIM 2018. Para esta distinción el Dr. Andrade fue seleccionado como el mejor profesional dentro de su especialidad por parte del Comité Directivo Internacional IOCIM.

Este cuerpo evaluador tuvo, como punto principal, verificar y constatar la calidad del servicio otorgado por los años de experiencia del profesional, la información académica, cursos de posgrado, especializaciones, publicaciones, entre otros puntos valederos.

Este reconocimiento se otorga a los mejores profesionales e instituciones del campo de la salud más sobresalientes de cada especialidad de todo Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.

“Me siento contento lógicamente, es un premio también para el país, saber que podemos ser capaces de lograr muchas cosas, aquí hay grandes profesionales de la salud y este reconocimiento es por habernos destacado en lo que es cirugía bariátrica”, expresa el doctor de 63 años, oriundo de Chone, Manabí.

Asimismo, el médico con 35 años de experiencia como cirujano y 10 como especialista en cirugía bariátrica, fue invitado a formar parte de la organización como miembro preferente IOCIM y así tener la oportunidad de intercambiar experiencias, proyectos, ideas, metodologías, investigaciones y cultura con otros participantes y miembros provenientes de muchos países, todos ellos líderes en su campo y con el mismo compromiso de trazar la hoja de ruta que conduzca al logro de la excelencia en salud. (P)