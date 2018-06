Sueco Svante Pääbo, Premio Princesa de Asturias por estudio de ADN de especies desaparecidas

Madrid -

El biólogo sueco Svante Pääbo fue galardonado este miércoles en España con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su secuenciación del ADN de especies extintas hace miles de años, entre ellas el neandertal.

Pääbo "ha abierto un nuevo campo de investigación, la paleogenómica, que ha hecho posible conocer la evolución reciente de numerosas especies, incluida la humana", explicó el jurado de estos premios en su acta.

Con un trabajo iniciado en los años ochenta analizando momias egipcias, desarrolló "métodos precisos para el estudio del ADN antiguo que han permitido la recuperación y el análisis del genoma de especies desaparecidas hace cientos de miles de años", abundó el fallo.

Svante Pääbo, 2018 Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research. #PrincessAsturiasAwards pic.twitter.com/mfIpazHw7v

— Fundación Princesa (@fpa) 6 de junio de 2018