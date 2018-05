La importancia del primer bocado de un bebé

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Nutrición, iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de alimentación saludable.

Jenny Zambrano, coordinadora del servicio de Nutrición y Dietética del Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, explica cómo se debe introducir la comida en el niño a partir de los seis meses de edad.

Entre 6 y 9 meses

Los primeros alimentos del niño, después de la leche materna o la fórmula, deben ser libres de gluten. Pueden ser frutas, verduras y como cereales, el arroz; además de la lactancia. “Esto es todos los días, de una hasta tres comidas... en las primeras semanas comerá una vez al día, porque hay que probar su tolerancia de los alimentos... normalmente se inicia con frutas: manzanas, peras, duraznos y granadillas... De ahí, vegetales: zanahoria, papa, yuca... a los 7 u 8 meses se incluye proteína, solo pollo”, detalló Zambrano.

De 9 a 12 meses

Ya se incluyen alimentos con gluten como quinua, cevada, avena. La experta aclara que los niños no tienen “una previa presentación del gusto para ciertos alimentos, no es que no le gusta algo... hay un reflejo de extrusión en los niños a esa edad, que hace que el niño haga como que vomita o que tiene náuseas (al comer algo)... es un reflejo normal que va desapareciendo... entonces hay que insistir en la alimentación”. Evitar sal y azúcar en la alimentación complementaria.

Desde 12 meses

A esta edad ya debe ser incorporado a la mesa familiar, es decir que comerá lo mismo que sus padres, siempre que esta sea saludable, pero en porciones más pequeñas, poco arroz o cereales, proteínas en menor proporción, y frutas y vegetales en menor proporción. Zambrano aclara que se deben respetar los horarios de comida, así como el sitio donde come. Siempre a la misma hora y en el mismo lugar, sin distracciones, como teléfonos, televisión, y todo hecho higiénicamente. (I)