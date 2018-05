La esquina del idioma: ¿Ya no debe usarse la palabra etcétera?

¿Ya no debe usarse la palabra etcétera?

Sí puede emplearse. Consta en las últimas ediciones de los diccionarios académicos; también, en la Ortografía de la lengua española (2010).

La grafía etcétera se originó del latín et cetera, que significa ‘y el resto, y las demás cosas’. Se usa en secuencias o enumeraciones para referirse a un conjunto de personas o cosas que no se pueden mencionar, ya sea por cuestiones de espacio o porque su alusión resulta innecesaria. Su abreviatura es etc.

En frases en que se requiera mayor precisión se sugiere que se empleen otros recursos sintácticos, para no dejar incompleta la enumeración.

En algunos contextos suelen recomendarse fórmulas como «entre otros», «y demás» o «y así sucesivamente», que si bien es cierto tienen mejor forma, equivalen a un etcétera disfrazado.

¿Qué diferencia semántica hay entre glacial y glaciar?

«Glacial» y «glaciar» tienen forma similar e, incluso, comparten un matiz, el de ‘helado o frío extremo’, pero no tienen uso equivalente.

«Glacial» es adjetivo y se refiere a lo que está helado o a un fenómeno del clima que puede hacer helar o congelar: Viento glacial.

«Glaciar» es sustantivo pero también funciona como adjetivo. Se emplea en alusión a una masa de hielo que se acumula en las zonas que están cercanas a los polos o en las áreas altas de las cordilleras: En Groenlandia hay enormes glaciares. Los circos glaciares tienen montañas en su derredor.

La tilde reduplicada: ¡Hola, corazóóóón!

Cuando se quiera reflejar en la escritura la pronunciación sostenida de una vocal, esta se debe tildar en cada repetición, por supuesto, si es que el término respectivo lleva acento gráfico. Ejemplo: ¡Adióóóóós! ¡No te quieroooo ver mááááás!

Este uso es coloquial y se registra en contextos especiales como novelas, crónicas, cuentos, comedias, etc. (F)

