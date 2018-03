¿Listo para el feriado? Algunas opciones para disfrutarlo

Tenga o no planes para este puente de 3 días por el feriado de Semana Santa, siempre es bueno probar algunas alternativas. Le proponemos más de una opción con el que podrá divertirse con la familia, amigos o, incluso, solo.

Probar algo nuevo

El combinar distintos ingredientes dentro de un solo plato es, aunque suene extraño, la moda . ¿Por qué? Porque se trata de comida “on the run”, es decir, para el camino o, en su defecto, para comer en un dos por tres.

¿Cómo se constituyen estos platillos? En realidad es muy sencillo: se racionan las porciones precisas de carbohidratos, vegetales, proteínas y aderezos en un solo bowl; estos alimentos deben ser de pequeños bocados, de manera que al mezclarlos se los pueda comer y digerir con mayor rapidez. Chop Chops es una de las alternativas que ofrecen esta experiencia, combinando platillos locales con una gran presentación.

Opciones para la aventura

Si gusta conocer más acerca de las especies silvestres y cómo cuidar del ecosistema, le sugerimos un paseo con familia o amigos al zoológico. Actualmente, estos centros abiertos al público se focalizan en el cuidado de la flora y fauna de la zona, permitiendo conocer más sobre cada una de las especies con las que cuentan.

El zoológico El Pantanal, ubicado en la via a Daule, comenzó como un centro de protección a animales silvestres heridos o abandonados. Actualmente las personas pueden ir y conocer más acerca del cuidado del ambiente y cómo identificar especies silvestres. Pasar por ahí será una buena alternativa en estos días.

¿Quedarse en casa o salir a comer?

El tiempo en familia es primordial y, durante el descanso de feriado, compartir junto a ellos una tarde de piscina o una noche de juegos puede ser un plan agradable para distraerse.

En la ciudad existen diversas alternativas on the run que te pueden gustar, desde hamburguesas económicas en McDonalds, alitas de Eddy´s o incluso un dulce en Sweet and Coffee, etc, si no quieres salir de casa; pedir una pizza también es una buena opción por lo que Telepizza recomienda su especialidad: la Carbonara, compuesta por crema de leche, tocino, cebolla, pollo y champiñones.

Con estas recomendaciones usted tiene algunas alternativas para estos días de descanso. Si es parte del Club de Lectores de El Universo podrá tener beneficios adicionales. Únase para que pueda gozar de grandes promociones en los establecimientos afiliados durante este feriado.