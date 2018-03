Unicef pide a los padres convertirse en superhéroes para sus hijos contra el abuso

Unicef insta ahora a los padres a convertirse en superhéroes para apoyar a los niños en la prevención de abusos sexuales. Para ello, este lunes presentó un nuevo video con recomendaciones para reforzar esta campaña.

El pasado octubre, Unicef de Ecuador animó a los niños a evitar ser tocados de manera impropia. “No permitas que nadie toque tus partes íntimas y no toques las partes íntimas de nadie”; “si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen y sea un familiar tuyo” y “si te tocan tus partes íntimas, no te quedes callado y cuenta lo que pasó a alguien en quien confíes”, son los tres mensajes que Unicef expuso en un video dirigido a niños para prevenir el abuso sexual.

“Hemos constatado, cómo las víctimas de abuso sexual han preferido callar, porque no han sentido la confianza necesaria para contar lo que les había ocurrido, tenían miedo a ser castigados, golpeados, avergonzados”, sostiene el representante local de Unicef, Joaquín González-Alemán.

Por esta razón, Unicef, junto a Ecuador Dice No Más y el Ministerio de Educación, crearon material educativo dirigido a padres, madres y cuidadores para que los niños acudan a sus padres si algo les ocurre.

El material consiste en una serie de videos que hacen un llamado a los padres a convertirse en los superhéroes de sus hijos.

¿Cómo ayudar a los niños?

1. Pregúntales –cada día- a tus hijos cómo les fue en la escuela o el centro infantil. Escúchalos, con atención y conversa con ellos.

2. Enséñales a tus hijos a expresar sus sentimientos, asegúrales que está bien llorar o sentirse tristes.

3. Diles a tus hijos que siempre estarás ahí para escucharlos, respaldarlos y protegerlos pase lo que pase.

4. El contacto físico cariñoso y respetuoso es importante, abraza a tus hijos y demuéstrales amor con frecuencia.

5. Evita reaccionar de forma violenta cuando tus hijos te cuenten que algo les ha pasado, por más grave, triste o vergonzoso que sea. Bríndale a tu hijo contención y haz que se sienta protegido.

6. No obligues a tus hijos a besar o abrazar a nadie si ellos no quieren, aunque se trate de miembros de la familia.

7. Edúcalos para ser amables sin necesidad de tener contacto físico obligatorio.

8. Observa cuidadosamente su relación con otras personas adultas (familiares, vecinos, profesores, entrenadores, guías religiosos) y el trato que reciben de ellos para reconocer si consideran a las personas de su entorno amenazantes o de su confianza.

9. Evita dejarlos solos.

10. Enseña a tus hijos que ellos mismos deben cuidar de su cuerpo y su higiene personal desde temprana edad para que valoren su cuerpo y no tengan que recurrir a nadie.

Al practicar a diario estos consejos se eleva la autoestima de los niños y los hace menos vulnerables a ser víctimas de abuso sexual, consideran los expertos de Unicef.

Lea también: Unicef hizo video para prevenir abuso sexual

¿Qué hacer si hay sospecha de abuso sexual?

Permanezca calmado, escuche cuidadosamente y nunca culpe ni juzgue al niño. Es importante asegurarle que no es su culpa y reforzar en él la idea de que fue muy valiente al atreverse a develar lo sucedido, ya que representa el inicio de su recuperación. Garantícele que se le proporcionará asistencia y protección, e inmediatamente busque ayuda.

Lleve al niño a una revisión médica, psicólogo y denuncie el caso.

Asegúrese que el abusador o presunto abusador no esté cerca del niño.

No permita que re-victimicen al niño. Cuando el caso sea denunciado, solo permita que el niño brinde un único testimonio a la instancia competente por la investigación (Fiscalía). (I)