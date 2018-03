Bomberos hallan ocho zorritas en desagüe de EE.UU.

Denver -

Un equipo de bomberos en Colorado pensó que estaba sacando cuatro perritos de un desagüe, pero luego se dieron cuenta que se trataba de cuatro zorras cachorritas.

El video del rescate muestra a un bombero de Colorado Springs sacando uno por uno a los animalitos y colocándolos en una sábana.

These firefighters in rescued what they thought were puppies from a storm drain... but it turns out they're red foxes!

