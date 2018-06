14 propuestas culinarias en la avenida Samborondón

La oferta gastronómica en el país crece y se diversifica con la creación de nuevos espacios enfocados en este rubro.

AlAire, en Ciudad Celeste, es una plaza comercial en la avenida Samborondón, en la que catorce concesionarios se han asentado con un menú, con distintas propuestas, y que se inauguró la semana pasada. Sus instalaciones siguen la tendencia de construcción, en la que sus locales se han adecuado en contenedores con un atractivo diseño.

La propuesta gastronómica ofrece desde rollos de sushi, en Bao, hasta comida en cono, en Popcones, pasando por crêpes de sal y dulce, en We Love Crêpes; comida mexicana, en Machete; hamburguesas y sánduches, en DosVacos, The Tab y Mike’s; comida italiana, en Il Buco y La Tasca de Carlos; opciones saludables, en U Pick y en Prot Inn; cebiches y opciones con mariscos, en El Gato; comida venezolana, en Manaaú; y yogur y pan de yuca, en Yogurt Persa.

Algunos de estos establecimientos son emprendimientos que abren sus puertas por primera vez, entre esos está We Love Crêpes, de María de Lourdes Platón. “Siempre me ha gustado cocinar y la comida francesa me encanta” comenta Platón, chef de la crepería.

En este local hay opciones de sal y de dulce, entre estos de manzana, canela y nueces, que se sirven con helado.

En tanto, Daniela Real, copropietaria de Manaaú, cuenta que la idea de tener un local de comida venezolana nació al probar la comida que hace su suegra (venezolana). En Manaaú ofrecen platos como arepas, tequeños y cachapas, y postres como el chocoflán.

DosVacos es otro de los emprendimientos. Juan Xavier Romero es el chef y copropietario, junto con Daniela Pérez y Gabriel Pérez. Su oferta incluye hamburguesas gourmet.

Romero y sus socios también son responsables de Machete, un establecimiento de cocina mexicana.

Kook tiene una propuesta distinta. Es un lugar donde no se asiste a comer, sino a preparar comida. Aquí se dictan talleres prácticos.

AlAire combina en un mismo ambiente gastronomía, arte, música y coctelería. Cada local es un contenedor reciclado que ha sido intervenido por artistas ecuatorianos con murales en el exterior. Atienden desde las 08:30 hasta las 00:00 (domingo a jueves) y de 08:30 a 02:00 (viernes y sábados). (I)