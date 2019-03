Carlos Polit niega que costosas propiedades en Estados Unidos sean de su hijo John

En un comunicado dirigido a este Diario, el excontralor general Carlos Pólit, adviritó con presentar acciones legales contra el periodista Kevin Hall, quien publicó este miércoles en The Miami Herald una investigación en la que señaló que su hijo John Pólit estaría relacionado con varias propiedades millonarias en Miami, Estados Unidos, pese a que ambos están asociados al caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

“El mismo periodista del Miami Herald dice que yo no tengo ningún problema legal en Estados Unidos, que mi hijo John tampoco figura como propietario de ningún bien, y que cualquier propiedad que tengamos es producto de nuestro trabajo, pues declaramos impuestos y trabajamos desde hace más de 45 años. Como no nos han encontrado nada, ahora van por mi familia...”, refiiró el exfuncionario, quiene está prófugo en Miami.

Carlos Pólit y su hijo John fueron sentenciados a prisión por el delito de concusión relacionado con la trama de corrupción Odebrecht en Ecuador.

“En este reportaje no se habla de ninguna prueba, sino de la sentencia en primera instancia en Ecuador, todo ha quedado ahora en una apelación al ámbito superior. Perversamente tratan de asociar esto con Odebrecht cuando no tiene nada que ver, no se relaciona ni lo uno ni lo otro”.

El excontralor aseguró que durante su gestión se dedicó a denunciar “las irregularidades cometidas en la función pública, y a desenmascarar los perjuicios y robos que intentaron hacerle al estado”.

“No me extrañaría que este intento de involucrarme en esta situación sea para desviar la atención hacia los verdaderos responsables de esta corrupción. Quieren manchar mi trayectoria laboral en Estados Unidos porque no me han encontrado nada. Esto es para desviar la atención de los verdaderos responsables. Y todavía no se han realizado las investigaciones pertinentes para sancionarlos; algunos de ellos, incluso, han aceptado su culpabilidad en el caso Odebrecht y, a pesar de eso, están libres”.

En el comunicado, Pólit dice que “en todos estos años viviendo en Estados Unidos nunca hemos tenido ningún problema legal. Año a año tanto lo percibido en Ecuador como lo ganado en Estados Unidos ha sido declarado ante los organismos pertinentes. Y eso le he inculcado a mi familia”.

Agregó que la publicación es “maliciosa”. “El objetivo de la nota es decir que el supuesto dinero recibido por Odebrecht ha sido invertido en propiedades aquí en Estados Unidos. Cómo si el dinero hubiera podido ser traído desde Ecuador. Con el tiempo, vamos a conocer cuál es el origen de todo esto...”, indicó el excontralor. (I)