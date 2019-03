Lujosas propiedades vinculadas a John Pólit, hijo del excontralor, muestra reportaje del Miami Herald

Quito -

Una investigación realizada por el periodista Kevin G. Hall y publicada hoy, 28 de marzo, por la casa editorial McClatchy y el periódico Miami Herald afirma que el ecuatoriano John Pólit está relacionado con compra de varias propiedades millonarias en Miami. Su nombre y el de su padre, el excontralor, Carlos Pólit Faggioni, están asociados al caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

En junio del año pasado, la Corte Nacional de Justicia sentenció por mayoría a Carlos y a John Pólit a seis y a tres años de prisión por el delito de concusión; y a pagar $ 40,4 millones de forma solidaria, como reparación por el perjuicio al Estado.

El excontralor está prófugo y vive en Miami; mientras que John -según la investigación de los medios estadounidenses- viaja contantemente entre Ecuador y Estados Unidos, pese a su situación legal.

El reportaje señala que John está vinculado con al menos tres lujosas propiedades en el sur de la Florida que habrían sido adquiridas a través de compañías de pantalla.

“Los registros públicos muestran que las propiedades, compradas... por casi $ 7 millones, están a nombre de las compañías de responsabilidad limitada de la Florida o LLC (compañías que no requieren divulgar el nombre de sus propietarios). Las compras se realizaron inicialmente en su totalidad, sin una hipoteca, lo que requeriría la divulgación de la propiedad”, señala el periodista.

No obstante, explica que los documentos hipotecarios obtenidos por McClatchy y el Miami Herald muestran que John participó luego en las hipotecas emitidas en las tres propiedades.

En la nota se cita a Juan Carlos Sánchez, subjefe de la embajada de Ecuador en Washington, confirmando que Ecuador ha pedido la extradición de Carlos Pólit, pero no de su hijo, quien trabajó hasta el año pasado en Merrill Lynch y salió por “abandono laboral”.

“Carlos Pólit no aparece en ningún lugar en los registros de propiedad del Condado de Miami-Dade ni en los documentos de incorporación a la Florida”.

Según el artículo, la mayoría de los administradores y directores de las LLC de Florida “son amigos de Facebook con John Pólit y entre ellos. En algunos casos, las cuentas de redes sociales ayudaron a resaltar las conexiones que no eran obvias en las búsquedas de registros corporativos”.

Las tres propiedades citadas en la publicación llevarían la firma de John en los documentos hipotecarios.

Las propiedades

La primera propiedad es una lujosa mansión de $ 3.4 millones en Coral Gables, que fue comprada en febrero de 2016 por la compañía 8112 Los Pinos Cir, LLC tiene a Adrián Sánchez, un agente de bienes raíces en Miami, como su gerente. El primer agente registrado de la LLC fue David Carrión-Levy, originario de Guayaquil.

La firma de John Pólit estaría en el documento de la hipoteca como único miembro de 8112 Los Pinos Cir, LLC, aunque en los registros públicos no se lo señale como director, gerente o agente registrado.

McClatchy contactó a Sánchez, quien respondió: "He trabajado con John en acuerdos de bienes raíces en el pasado. Nuestra relación ha sido la de corredor-cliente. Por esa razón, no me siento cómodo discutiendo esto y le invito a revisar todos los registros públicos que puedan estar disponibles en esas transacciones".

La segunda propiedad es un pequeño edificio de oficinas cerca del centro de Miami comprado por $ 1,8 millones en 2013 por 1830 Coral Way LLC. Adrián Sánchez habría sido catalogado como el agente registrado de la compañía.

Como referencia, se incluyó un edificio adyacente, que alberga una tintorería y está vinculado a Pólit. El registro de impuesto de Miami-Dade muestra que “John C. Pilot, una falta de ortografía aparente”, que realiza pagos de 2015 a 2019 en nombre de Klinit Unlimited LLC. “McClatchy visitó el edificio. Los empleados allí lo conocieron”.

La investigación periodística señala que uno de los miembros administrativos de 1830 Coral Way LLC es José Luis Ycaza, expresidente del directorio del Banco Central (en 2001) y que participa en otras dos firmas de Florida vinculadas a Pólit.

La tercera propiedad es un pequeño edificio de oficinas cerca del centro de Miami (1902 SW 22nd St) comprado en junio de 2016 por $ 2,67 millones. A finales de ese año, “1900 Office Building LLC registró una hipoteca de $ 1,5 millones para la propiedad. El prestamista, como en el caso de los otros préstamos, fue City National Bank, y John Pólit aparece como el garante... La LLC se creó un mes antes de la compra”.

El reportaje también menciona entre las propiedades vinculadas a la familia Pólit a un gran almacén en el área del aeropuerto, en 4101 NW 77th Ave., “que incluye una sala de exposición de mármol y otros materiales de construcción y cuenta con un piano de cola”.

Reacción de Pólit en redes

Carlos Pólit reaccionó en un hilo de su cuenta de Twitter. “Rechazo las interpretaciones a nota publicada hoy en el portal del Miami Herald, donde se insinúa, sin prueba alguna, que mi hijo John es propietario de lujosas mansiones en Estados Unidos”.

Rechazo las interpretaciones a nota publicada hoy en el portal del Miami Herald, donde se insinúa, sin prueba alguna, que mi hijo John es propietario de lujosas mansiones en Estados Unidos. 1/4 — Carlos Pólit Faggioni (@polit_faggioni) 28 de marzo de 2019

Sostuvo que la nota solo se ha publicado en el portal digital de ese periódico y que “carece de rigurosidad periodística porque no exhibe documentos”.

Agregó que su hijo “no es propietario de ninguna propiedad. Los bienes que tiene son fruto de su trabajo. Este es un esfuerzo más de involucrarme en el escándalo de Odebrecht; como no me han encontrado nada, ahora van por mi familia. Iniciaré las acciones legales pertinentes contra el investigador que firma la nota”. (I)