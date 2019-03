Juan Guaidó llama a Venezuela a unirse en la 'operación libertad'

La oposición de Venezuela llamó a protestar en todo el país ante un masivo apagón que afectaba por tercer día consecutivo gran parte de la nación, incluida Caracas.

El líder opositor Juan Guaidó formuló el llamado al anunciar el inicio de la “fase preparatoria” de la “operación libertad”, que según él conducirá a la salida del poder de Nicolás Maduro, aunque no dio mayores detalles.

El 6 de abril se realizará el primer “simulacro” de la “operación”, agregó.

Para ello, ratificó su llamado a la Fuerza Armada a cesar su apoyo a la "dictadura", así como su disposición para pedirle al Legislativo que active un artículo constitucional que autoriza el ingreso de misiones militares extranjeras.

A exigir derechos

"Cada vez que a usted le falte la luz, el agua, el gas, el transporte, no es momento de acostumbrarse, es momento de exigir nuestros derechos", afirmó Guaidó, al llamar a sus partidarios a no permanecer "pasivos".

El desespero es palpable. "Sales y no sabes ni siquiera si llegas a tu casa, si consigues para comer, y ahora la luz y el agua, nada, estamos viviendo lo más desagradable que se ha podido vivir en Venezuela", se lamentó Mildred Tejeras, ama de casa de 48 años.

El país de 30 millones de habitantes volvió a quedar a oscuras el lunes, tras el peor apagón de su historia, que comenzó el 7 de marzo y duró casi una semana.

"La mercancía se daña, no hay agua, el transporte casi no funciona, no hay comunicación, yo no sé lo que pasa con mi familia, la inseguridad se agrava", fustigó Néstor Carreño, encargado de una pizzería que debió cerrar.

"Que salgan" los rusos

Además de la capital, el corte afecta a 21 de los 23 estados, según reportes de usuarios en redes sociales. El gobierno socialista no suele dar informes del impacto de este tipo de emergencias.

El masivo apagón de hace 20 días afectó con dureza a los hospitales, ya castigados por la falta de insumos y medicinas. Según oenegés, una decena de pacientes murieron durante ese corte, que duró una semana.

El apagón se ha convertido en el último frente de batalla por el poder entre el presidente Nicolás Maduro y Guaidó.

Maduro dice que se trata de "ataques terroristas" de la oposición amparada por Estados Unidos. El jefe parlamentario argumenta que no es más que la última prueba de la ineficacia y corrupción del gobierno.

Washington, su más ferviente aliado, tampoco excluye una acción militar para deponer a Maduro, a quien se ha propuesto estrangular económicamente con sanciones como un embargo petrolero que se hará efectivo este 28 de abril.

Los cortes agudizan la crisis de la colapsada economía venezolana. Según el Parlamento y organizaciones gremiales, el apagón de inicios de marzo que paralizó al país y sus puertos de exportación de crudo, provocó pérdidas de 1.000 millones de dólares. (I)