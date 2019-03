Reclamos en Imbabura por inconsistencias en actas

Ibarra -

La pugna por ganar la alcaldía de Ibarra continúa, dos días después de las elecciones seccionales del domingo 24.

426 votos separan a Andrea Scacco, candidata del Movimiento Únete quien obtuvo 39.171, a diferencia de Álvaro Castillo, actual alcalde de la ciudad que busca la reelección y logró 38.745.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no proclama los resultados de manera oficial, Scacco ya se considera la primera mujer en alcanzar esa dignidad en la capital imbabureña.

"¡Gracias Ibarra! Luego de respetar todos los tiempos y procesos de la Autoridad electoral, incluso el conteo voto a voto del 7,62% de las actas, podemos asegurar que la nueva Alcaldesa de Ibarra es Andrea Scacco con el 100% de transparencia", manifestó la candidata.

“Esta será una administración de servicio y de no ocupar los recursos públicos para amontonarse los bolsillos con dineros del pueblo”, agregó.

Mientras tanto, Castillo denunció supuestos actos que revelarían un fraude electoral. Lo hizo en rueda de prensa la mañana de este martes.

"Las 34 actas que en la Junta Provincial Electoral no fueron reclamadas por nosotros, fueron declaradas inconsistentes en el momento del escrutinio. El mismo CNE dispone delegados de los dos partidos, y cuando empiezan a abrir las actas en la primera nos perjudicaba con 13 votos, en la segunda con 10 y en la tercera, 59 votos a favor de Álvaro Castillo los meten en la funda de votos nulos", expresó el burgomaestre.

"En cuatro no encuentran inconsistencia pero en 30 sí y además encontramos 129 actas con problemas de suma. Cuando hay inconsistencias tienen la obligación de abrir las urnas...", agregó Castillo.

El alcalde también presentó copias de las actas que tenían que entregar a los delegados al momento de la culminación de los escrutinios, los mismos que habrían sido encontrados en el hueco de una pared.

"Ellos incumplieron el silencio electoral, el sábado y el domingo distribuyeron pasquines en diferentes sectores de la ciudad. La lista ganadora con 426 votos mete menos concejales que la lista del alcalde, cómo se puede explicar que el voto en plancha favorece en esas dignidades a la lista del alcalde perdedor. Y que la lista del alcalde perdedor meta más concejales. Esperamos la decisión de la junta electoral de Imbabura y que nos permita recontar los votos", puntualizó Castillo.

Antonio Posso, procurador de la alianza Todos por Ibarra también presentó su inconformidad. "Nos estaban robando 300 votos en las 34 actas, es decir un promedio de 10 votos por junta", expresó

Ellos denunciaron que, la tarde del lunes, tras el reconteo de votos en 34 actas, hubo incosistencias en 30 de ellas. "Por ejemplo, 59 votos legítimos a favor de Álvaro Castillo, quien va a la reelección, los encontraron en la funda de votos nulos, en una sola junta electoral", expresó Posso.

"Y lo repetitivo, asoman votos nulos con voto a Álvaro Castillo y votos para otros candidatos en los votos nulos. Esto entre lo más destacado de la serie de incongruencias", dijo Posso

"Sabemos que la diferencia es apenas de 426 votos y fundamentados en el código de la democracia lucharemos para que se reabra 160 juntas electorales porque sabemos que nos están robando los votos", anunció enérgicamente el procurador.

Por ello, un centenar de simpatizantes de la alianza Todos Por Ibarra, sitiaron la delegación provincia del CNE, para solicitar el reconteo de 160 actas, que según ellos tienen inconsistencias y con lo cual aspiran a revertir la corta ventaja que tiene la candidata opositora.

Por su parte Pablo Jurado, prefecto reelecto de Imbabura expresó su apoyo a Castillo. "Aquí no hay malos perdedores, hay falsos ganadores. Yo tengo más de 100 mil votos sobre el segundo candidato pero no ando pregonando que soy ganador, yo seré el prefecto reelecto cuando el CNE lo anuncie, no cuando yo lo diga", enfatizó.

En medio de los reclamos, se registraron incidentes entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional que custodiaban el recinto electoral.

Sofía Fuentes, presidenta de la Junta Provincia Electoral de Imbabura, aseguró que la alianza Todos por Ibarra únicamente ha presentado el reclamo por actas con inconsistencia numéricas y no por supuesto fraude.

"La alianza Todos por Ibarra ha presentado la reclamación en cuanto a las inconsistencias númericas, ayer (lunes) procedimos al conteo voto a voto que nos permite el Código de la Democracia, esta mañana (martes) junto a los delegados de este partido político se reunió acta por acta y se le ha demostrado que no existe ninguna inconsistencia", manifestó Fuentes.

Por tanto, en ese organismo, todavía esperan que llegan oficialmente las denuncias en el plazo de 10 días, tiempo que comenzó a correr desde el pasado domingo, día de los comicios seccionales. (I)