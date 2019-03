Críticas y burlas por reclamo del presidente de México a España por la conquista

Ciudad de México -

El reclamo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que España se disculpe por los agravios cometidos durante la Conquista generó indiferencia y críticas entre muchos mexicanos, quienes consideran que el gobierno debería concentrarse en otros asuntos más prioritarios.

"Sinceramente es algo que está fuera de lugar, creo que hay situaciones en las que debería concentrarse un poquito más", dijo a la AFP Tristán Velázquez, un funcionario municipal en Ciudad de México de 23 años de edad.

"Entró con un plan de gobierno de un cambio, de una transformación que se debe ir notando y no con este tipo de ideas sino con lo que realmente se necesita", agregó.

"Pienso que hay cosas más importantes, realmente, en las que se debería utilizar el tiempo", dice por su parte Alexa García, de 27 años.

En redes sociales, varios mexicanos bromeaban con que el gobierno debería pedir también que Estados Unidos regrese el territorio que México perdió tras la guerra de 1848 que enfrentó a ambos países.

También hacían burla de que Francia exigiría a México pagar los pasteles de la "Guerra de los Pasteles", como se le conoce también a la primera intervención francesa en México de 1832, en la que un pastelero francés acusaba a oficiales mexicanos de devorar repostería sin pagar por ella.

El lunes, López Obrador dijo que envió una carta al rey de España y otra al papa Francisco para que se haga un relato de agravios y "se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos".

La propuesta fue enérgicamente rechazada por el gobierno español, que señaló que la llegada de los españoles a las actuales tierras mexicanas "no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".

López Obrador lanzó el llamado al cumplirse 500 años de la batalla de Centla, considerada el primer enfrentamiento del conquistador español Hernán Cortés contra pueblos originarios de México, en este caso mayas-chontales de lo que hoy es el estado de Tabasco, de donde proviene el presidente.

"México no existía"

La carta de López Obrador generó algunos aplausos y tambien críticas entre historiadores y especialistas en México.

El historiador Pedro Salmerón vio con buenos ojos la misiva. "Me parece bien la petición de disculpas, no al entonces inexistente México, sino a los pueblos originarios", escribió en Twitter.

Por su parte, el escritor de novelas históricas Francisco Martín Moreno criticó imprecisiones en la exigencia de López Obrador al mencionar que México y España como tales no existían en ese momento.

"Por aquella época existía el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, eran diferentes naciones. Pero México como tal no existía", dijo el autor a la emisora local MVS.

El historiador Lorenzo Meyer señaló por su parte que la solicitud del presidente a España no llegó en el mejor momento.

"Es imposible que México les imponga que pidan perdón, aunque se van a celebrar los cinco siglos del duro encuentro. A fuerza lo único que se puede recibir es una respuesta de ofensa, de enojo, de 'quiénes se creen ustedes'", dijo a la AFP.

López Obrador, diana de los memes por pedir que España se disculpe por la conquista de América https://t.co/dqpTB9PmLK pic.twitter.com/9OYwnhPbhR — Informativos Telecinco (@informativost5) 26 de marzo de 2019

"Que se disculpe él"

Diversas personalidades españolas respondieron indignadas a la exigencia de López Obrador.

"El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país, y no va a ocurrir esto", dijo la vicepresidenta del gobierno socialista español, Carmen Calvo.

"Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza", dijo el escritor Arturo Pérez-Reverte.

El Vaticano, por su parte, recordó en su sitio web que varios papas ya se han disculpado por los abusos cometidos contra los indígenas en nombre de la evangelización.

Entre ellos están el papa Juan Pablo II en 1992, en el aniversario 500 de la llegada de Cristóbal Colón a América, y el papa Francisco en dos ocasiones: en Bolivia en 2015 y México en 2016.

López Obrador dijo este lunes que no quiere un enfrentamiento con España.

"No vamos a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España", dijo en su habitual conferencia de prensa matutina. "Es un planteamiento que estamos haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos".

López Obrador dijo su gobierno esperará a ver cómo se desenvuelve el tema, añadió, pues la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, la capital azteca, junto con los 200 años de la Independencia de México, se celebran hasta 2021.

Crear una relatoría

Asimismo, el presidente mexicano propuso a España crear un grupo conjunto entre los dos países para revisar la historia de la conquista española de México, que comenzó en 1519.

El objetivo, dijo este martes, sería “hacer una relatoría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón y reconciliarnos entre todos”.

López Obrador explicó que sacaba a colación la conquista española porque es ahora cuando se cumple su quinto centenario y se mostró convencido de que con la revisión histórica de ese periodo “se va a saber qué sucedió hace 500 años, cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no”.

Pocos podrían negar que hubo abusos a manos de las tropas de Hernán Cortes desde el mismo momento en el que libró su primera batalla con los mayas chontales en marzo de 1519 en lo que hoy es el estado de Tabasco. Y también es cierto que gran parte de la población indígena mexicana murió en las décadas siguientes por enfermedades traídas desde Europa por los conquistadores.

“Obviamente España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden”, dijo el martes el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, al finalizar un viaje oficial a Argentina junto a los reyes. “Parece un poco raro que en este momento se plantee pedir disculpas sobre acontecimientos que ocurridos hace 500 años; de igual manera que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España; o los franceses no van a pedir disculpas a los italianos por la conquista de las Galias por Julio Cesar”.

España y México son importantes socios con unas buenas relaciones desde hace décadas y pese a las opiniones encontradas también han intentado enfatizar todo lo que les une.

La filosofía oficial mexicana hasta ahora había sido la que refleja una placa colocada en los años 60 en la plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México y que conmemora la caía de Tlatelolco el 13 de agosto de 1521 en manos de Hernán Cortés tras ser “heroicamente” defendido por Cuauhtémoc”: “No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de Hoy”. (I)