Lilian Tintori denuncia que colectivos chavistas amenazaron al arrestado Leopoldo López

Caracas -

En una conferencia de prensa en medio del apagón el lunes, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mostró imágenes de lo que según dijo eran mensajes de texto entre el presidente interino y jefe de la Legislatura Juan Guaidó, su mentor Leopoldo López y otras figuras de la oposición, discutiendo pagos a mercenarios mediante bancos en Europa y Panamá.

"Estamos buscándolos por tierra, mar y aire”, declaró el ministro.

El ministro vinculó el incidente a un plan “terrorista” que denunció el pasado fin de semana en el que resultaron aludidos el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó; su jefe de despacho, Roberto Marrero, que fue detenido la semana pasada, y el dirigente opositor Leopoldo López, que está bajo arresto domiciliario desde hace dos años tras ser condenado a casi 14 años de cárcel por llamar a una protesta en la capital en 2014.

La oposición hasta ahora no ha comentado sobre esas acusaciones pero por lo general desestima ese tipo de retórica como parte de la campaña del gobierno de desviar la atención para enmascarar su propia ineptitud.

La tarde de este martes, periodistas venezolanos informaron sobre agresiones contra la caravana en la que se retiraba el presidente interino Juan Guaidó⁩. Civiles armados han robado a periodistas, detonado artefactos con pólvora e insultado a quienes asistieron este martes a la sesión de la Asamblea Nacional, informó la corresponsal de CNN en Venezuela, Osmary Hernández.

Protesta por amenazas a Leopoldo López

Desde Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que el Gobierno de Colombia exige respeto a vida e integridad de Leopoldo López, Lilian Tintori y sus hijos.

Gobierno de Colombia exige respeto a vida e integridad de @leopoldolopez @liliantintori e hijos cuya residencia está rodeada por grupos violentos y responsabiliza al usurpador Maduro de lo que pueda suceder @jguaido — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 26 de marzo de 2019

Sin embargo, tarde en la noche, Lilian Tintori, esposa de López, dijo que un grupo de milicianos oficialistas habían ido frente a su casa en el este de Caracas, gritando insultos en la oscuridad y advirtiendo que su esposo pronto sería encarcelado nuevamente. López está bajo arresto domiciliario desde que en fue hallado culpable de incitar a protestas violencias en el 2014, en un caso que estuvo lleno de irregularidades.

"Me despertaron los gritos, nos despertamos todos", reveló, y agregó que los colectivos chavistas que rodearon la casa gritaban "a Tocorón, a Tocorón" y "a Yare, a Yare", por dos conocidos penales venezolanos.

Desde dentro de la casa se escucharon gritos como "maldito, hijo de p...", aseguró Tintori, que se encontraba en la vivienda con su marido y sus tres hijos. "En mi casa no hay luz, hay un apagón nacional, no tenemos luz, no tenemos comunicación, no tenemos comunicación de celular, solo escuchábamos los gritos rodeando la casa", contó.

"Hago responsable de lo que pase a Leopoldo López o algún miembro de mi familia, al usurpador”, dijo Tintori en referencia a Maduro. (I)